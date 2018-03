Condividi | Red 10:07 A causa delle previsioni metereologiche avverse, la quarta edizione della Sagra, a cura della Pro Loco di San Vero Milis, vedrà rinviata la giornata di degustazione in programma per domani, sul lungomare Putzu Idu-Mandriola. Degustazione che si svolgerà domenica 25 Maltempo a Oristano: niente ricci



SAN VERO MILIS - A causa delle previsioni metereologiche avverse, la quarta edizione della Sagra dei ricci, a cura della Pro Loco di San Vero Milis, vedrà rinviata la giornata di degustazione in programma per domani, domenica 18 marzo, sul lungomare Putzu Idu-Mandriola. Degustazione che si svolgerà domenica 25, nel medesimo sito. È invece confermata la conferenza "Prelievo sostenibile della risorsa Riccio di mare (paracentrotus lividus) nel Compartimento Marittimo Oristanese: è possibile? A quali condizioni?", che si terrà oggi (sabato), alle 17, in Aula Consiliare.