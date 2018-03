Condividi | Red 9:41 In uscita oggi, il singolo “Roma” della band aretina Cauteruccio, apripista dell’album di esordio “La vera storia du Pigeon Boiteaux, di prossima uscita, distribuito dall’etichetta algherese, ma operativa su tutto il territorio nazionale, “La Stanza nascosta records”. Da oggi, il brano sarà disponibile per l’acquisto e l’ascolto su tutte le maggiori piattaforme digitali, oltre che in rotazione radiofonica su oltre ottanta emittenti La Roma dei Cauteruccio tra Alghero ed Arezzo



ALGHERO - In uscita oggi (sabato), il singolo “Roma” della band aretina Cauteruccio, apripista dell’album di esordio “La vera storia du Pigeon Boiteaux, di prossima uscita, distribuito dall’etichetta algherese, ma operativa su tutto il territorio nazionale, “La Stanza nascosta records”. Da oggi, il brano sarà disponibile per l’acquisto e l’ascolto su tutte le maggiori piattaforme digitali, oltre che in rotazione radiofonica su oltre ottanta emittenti.



Il videoclip ufficiale, per la regia di Gianni Ciccarello, sarà visibile in anteprima esclusiva da venerdì 16 marzo sulla rivista on line Extra Music Magazine diretta dal giornalista Fabrizio Biffi. L’attuale line up della band vede Stefania Cecchini alla batteria e ai cori, Diego Gnaldi al basso e ai cori, Matteo Paolucci alla chitarra e alle tastiere, Salvatore Cauteruccio alla chitarra e alla voce.



Il progetto Cauteruccio (ideato da Salvatore Cauteruccio al termine della sua esperienza con la formazione Telesplash, di cui era batterista e compositore) vede ufficialmente la luce con l'iscrizione a Musicultura 2017 e sembra trovare il punto di congiunzione tra pop-rock britannico ed anima cantautorale italiana. Sulla scia di Ivan Graziani (cui va il merito di aver ideato una personalissima declinazione italiana del rock leggero, distanziandosi tra l'altro dall'iconografia tradizionale del cantautore isolato e dando vita ad una vera e propria band) i Cauteruccio consegnano al pubblico, in un raffinato vestito britpop, un brano struggente ed immaginifico, dall'immediata risonanza emozionale.