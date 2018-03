Condividi | S.O. 11:10 Prevista per il 20 marzo la seduta del Consiglio comunale per l´esposizione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e suoi allegati Alghero: Tanchis espone il bilancio 2018



ALGHERO - Il bilancio di previsione approda in Consiglio ad Alghero. La presentazione all'aula dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e suoi allegati e l'aggiornamento al Documento Unico di

Programmazione (D.U.P.) 2018/2020, è prevista per la giornata di martedì 20 marzo (ore 18). Sarà l'assessore alle Finanze, Gavino Tanchis, a relazionare i colleghi e definire le assi portanti del bilancio previsionale.



GUARDA TUTTI I CONSIGLI COMUNALI



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Il bilancio di previsione approda in Consiglio ad Alghero. La presentazione all'aula dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e suoi allegati e l'aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (D.U.P.) 2018/2020, è prevista per la giornata di martedì 20 marzo (ore 18). Sarà l'assessore alle Finanze, Gavino Tanchis, a relazionare i colleghi e definire le assi portanti del bilancio previsionale.Foto d'archivio