Condividi | A.S. 11:47 Questa sera, sabato 17 marzo, alle ore 18.30 a San Francesco, l´autrice Maggie S. Lorelli dialoga con Elias Vacca. Letture di Franca Masu. Intermezzi musicali di Salvatore Maiore e Maria Vicentini "Automi", Lorelli con Vacca e Masu



ALGHERO - Il libro "Automi" è il romanzo con il quale la Catartica Edizioni inaugura la collana dedicata alla narrativa contemporanea “In Quiete”. Un romanzo che delinea i nostri tempi in maniera critica, offrendo spunti di riflessione importanti per capire meglio mutamenti e funzione della politica in un tempo in cui i social network e la loro influenza incidono sui comportamenti di tutti. Il libro parte da un’allegoria del presente, raccontando ambiguità, contraddizioni e assurdità della nostra quotidianità per poi arrivare a delineare uno scenario fosco di un ipotetico futuro, piuttosto prossimo.



Il romanzo è arricchito dalla prefazione di Vindice Lecis il quale afferma che “Il mondo descritto in questo romanzo è un incubo di democrazia svuotata, con un governo paravento di poteri occulti – finanziari o falsamente etici poco importa – lontani e feroci ad accanirsi su un'umanità senza speranze. Una sorta di grande laboratorio, frutto di scelte che rendono le “democrazie” vuoti simulacri e che hanno bisogno di nuovi schiavi. Appunto, di automi. Tuttavia, la speranza che il genere umano non si smarrisca del tutto resta un appiglio al quale la letteratura ci consente di aggrapparci. L'importante è capire che, quando ci dicono che siamo liberi, siamo invece minacciati e asserviti da una enorme macchina di dominio.



L'autrice. Maggie S. Lorelli (nella foto) è un'artista poliedrica. Nata ad Alghero, si laurea in Lettere all'Università degli Studi di Torino, si diploma in Pianoforte al Conservatorio "G. Verdi" di Torino e in Didattica della Musica al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, svolgendo parallelamente studi di composizione. Dopo aver lavorato per la Feltrinelli, come autrice e conduttrice, lavora per diverse emittenti radiofoniche e, dopo aver svolto un tirocinio giornalistico presso l'agenzia di stampa Adnkronos, scrive per varie riviste musicali. Attualmente è docente di Pianoforte al Liceo musicale "D.A. Azuni" di Sassari. Alla passione per la musica affianca quella per la scrittura. "Automi" è il suo romanzo d'esordio.