Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e dell'abusivismo commerciale, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economica e finanziaria di Cagliari e delle Tenenze di Iglesias e di Sanluri hanno eseguito quattro interventi Abusivismo e sicurezza: sequestri nel Cagliaritano



CAGLIARI - Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e dell’abusivismo commerciale, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economica e finanziaria di Cagliari e delle Tenenze di Iglesias e di Sanluri hanno eseguito quattro interventi. Nel corso di un primo controllo, effettuato in un esercizio commerciale del Basso Sulcis, i finanzieri di Iglesias hanno riscontrato che la merce veniva venduta in violazione delle norme contenute nel Codice del consumo: i militari hanno trovato 227 giocattoli privi della corretta etichettatura e della previste indicazioni caratterizzanti i prodotti sicuri.



In un secondo intervento, in un negozio di Sanluri, gli uomini della locale Tenenza hanno trovato 184 articoli elettrici privi del marchio “Ce”. Le stesse Fiamme gialle di Sanluri, in un attività commerciale di una località del Trexenta, hanno eseguito un controllo che ha portato al sequestro di 92 articoli di materiale elettrico e 139 giocattoli, tutti privi del marchio “Ce” e delle previste istruzioni in lingua italiana.



