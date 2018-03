Condividi | Red 16:11 Il Banco di Sardegna Sassari è pronta alla prossima sfida: da giovedì, la squadra è in Sicilia, dove sta preparando il match contro Capo d’Orlando. Domani, alle 18.15, al PalaSikeliArchivi, affronterà la sfida valida per la settima giornata di ritorno del campionato Lba. Per l´occasione, il coach biancoblu Federico Pasquini ha incontrato la stampa Basket: Dinamo, obiettivo Orlandina



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è pronta alla prossima sfida: da giovedì, la squadra è in Sicilia, dove sta preparando il match contro Capo d’Orlando. Domani, alle 18.15, al PalaSikeliArchivi, affronterà l’Orlandina nella sfida valida per la settima giornata di ritorno del campionato Lba. Per l'occasione, il coach biancoblu Federico Pasquini ha incontrato la stampa.



«Affrontiamo una squadra completamente diversa rispetto al girone d’andata, che recentemente ha messo dentro Nicholas Faust come guardia, ha recuperato Vojislav Stojanovic e ha inserito Valery Likhodey da numero 4; domani contro di noi dovrebbe debuttare Justin Knox come pivot - analizza Pasquini - Capo d’Orlando è reduce da due partite giocate molto bene a Torino e Pesaro, dove hanno comandato per lunghi tratti per poi perdere nel finale. Mi aspetto quindi che scendano in campo con grande energia e determinati a fare di tutto per vincere, per recuperare i punti persi in chiave salvezza nelle precedenti trasferte: li attendono due sfide in casa, prima contro di noi e poi Brescia, e sicuramente useranno anche la spinta e il calore del pubblico nelle mura amiche».



L’imperativo è voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Fiba Europe cup, come sottolinea il tecnico biancoblu: «Per quanto riguarda noi vogliamo ritornare quelli che siamo stati per 35' nella sfida contro Cremona, vogliamo fare una partita di livello fuori casa e mettere da parte la partita modesta dell’altra sera senza nessuna forma di scusante. Vogliamo girare pagina perché a Le Portel abbiamo fatto una partita completamente priva di quell’energia necessaria se vuoi essere competitivo fuori casa».



