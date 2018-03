Condividi | Red 17:37 Appuntamento mercoledì 21 e giovedì 22 marzo. Con 300milioni di euro all´edilizia scolastica, la Regione autonoma della Sardegna, tra le prime in Italia, cambia le sue scuole Iscol@ design alla Fiera di Cagliari



CAGLIARI - La Sardegna cambia la Scuola: con 300milioni di euro investiti nel programma straordinario Iscol@, è prima tra le regioni italiane sia per la quantità di risorse impiegate nell’ultimo triennio sull'edilizia scolastica, sia per la portata degli interventi. Attraverso Iscol@, fiore all’occhiello della Giunta guidata da Francesco Pigliaru, la Regione autonoma della Sardegna interviene su più fronti, dalla manutenzione straordinaria degli edifici al rinnovo degli arredi, fino alla realizzazione, primi in Italia, delle “Scuole del nuovo millennio”, che sono ventiquattro nel primo lancio, ma il cui numero è destinato ad aumentare sensibilmente in tempi rapidi.



Ed è sugli arredi che fa il focus “Iscol@ design”, la due giorni in programma a Cagliari, alla Fiera Internazionale della Sardegna, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo, con incontri, mostre, laboratori e seminari ospitati in uno spazio espositivo di 5mila metri quadrati, in cui le parole d’ordine sono innovazione, tecnologia e materiali. Sulla funzione della qualità degli spazi nei processi educativi interverranno esperti, pedagogisti, psicologi, insegnanti e studenti. Partendo dal bando da 30milioni di euro per il rinnovo di arredi ed attrezzature in 400 istituti frequentati da oltre 60mila studenti sardi, l’evento firmato dalla Regione Sardegna fa il punto sul processo di rinnovamento e modernizzazione degli spazi scolastici e della didattica, sugli interventi realizzati e quelli in corso di attuazione nell’ambito dell’intero programma Iscol@, analizzando nello stesso tempo le buone pratiche nei sistemi dell’istruzione a livello nazionale ed internazionale.



Il programma Iscol@, che opera attraverso un’Unità di progetto dedicata, incardinata direttamente nella Presidenza della Regione, è uno degli strumenti principali messi in campo dalla Giunta Pigliaru nella battaglia alla dispersione scolastica che, nell’Isola, aveva raggiunto cifre inaccettabili. Ed anche grazie all’avvio di Iscol@, al quale si affianca il progetto parallelo Tutti a Iscol@ riservato alla didattica, i numeri dell’abbandono sono sensibilmente diminuiti in questi anni, passando dal 23,5 del 2014 al 18,1 del 2016. Inoltre, Iscol@ rappresenta una buona pratica di collaborazione tra Stato, Regione ed Enti locali, autonomie scolastiche e mondo delle imprese e delle professioni. Nel fitto programma della manifestazione, sono previsti incontri, mostre, laboratori e seminari con esperti del settore, in particolare su arredi ed attrezzature tecnologiche scolastiche. L’attenzione sarà rivolta alle azioni concrete ed ai risultati raggiunti dalla Regione Sardegna sul fronte della riqualificazione di edifici scolastici e delle nuove costruzioni.



Il presidente della Regione Francesco Pigliaru, insieme all’assessore regionale della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena, aprirà la manifestazione mercoledì, con inizio alle 10. Inoltre, sono previsti gli interventi del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, del presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani e di Laura Brughitta, della Consulta degli Studenti. Prenderà poi la parola Laura Galimberti, coordinatrice della Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita nella Presidenza del Consiglio dei ministri. I successivi incontri, workshop e laboratori, saranno arricchiti dai contributi di docenti, dirigenti scolastici, architetti, ingegneri, educatori e pedagogisti.



Nel corso dell’evento, vengono analizzate esperienze virtuose che hanno prodotto in Italia ottimi risultati: dal Circolo didattico di Città di castello all’Istituto comprensivo di Sestu, dalla scuola dell’Infanzia “Sandro Pertini” di Bisceglie alle progettazioni delle scuole di Zugliano, Melzo e Celano, dalla scuola Mazzacurati nel quartiere Corviale di Roma ai nidi ed alle scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia. Senza dimenticare i nuovi spazi dell’apprendimento felicemente realizzati in alcune scuole di Torino ed il progetto “Scuola senza zaino”. Pigliaru chiuderà la manifestazione, giovedì, nel corso dell’incontro in programma alle 18. Sempre giovedì, nel corso di un momento di confronto ed approfondimento la Regione, illustrerà il bando per gli arredi e le attrezzature destinato a 400 scuole dell’isola, che partirà ufficialmente in occasione di Iscol@ design.



Nell’ampio quadro dell’evento sarà allestito uno spazio espositivo di 5mila metri quadrati, dedicato agli arredi innovativi, alle attrezzature ed alle soluzioni tecnologiche per gli spazi interni, agli ambienti didattici multimediali ed ai laboratori delle scuole, con le proposte presentate dai produttori e dalle principali aziende nazionali ed internazionali che hanno aderito all’iniziativa (in totale cinquanta aziende). Si tratta di arredi di ultima generazione, tecnologici, confortevoli, pensati per dare forma ai nuovi ambienti scolastici nei quali gli studenti potranno sperimentare una didattica moderna. Verranno proposti quattordici concorsi di progettazione per le “Scuole del nuovo millennio”, che stanno per essere realizzati in Sardegna, e saranno esposti i primi tre progetti vincitori di ciascun concorso, nonché le buone pratiche connesse alle azioni attuate a valere sull’Asse II, che contempla un ampio intervento di manutenzione degli edifici scolastici, il rinnovo e la riqualificazione degli arredi e delle attrezzature.



