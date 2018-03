Condividi | Red 20:13 Da giorni, l´Amministrazione comunale di Sassari è impegnata in una serie di interventi di decoro urbano in tutta la città Riordinati i parcheggi in Piazza Sant´Agostino



SASSARI - Stessi parcheggi, ma distribuiti soltanto lungo i lati della piazza, lasciando libera la parte centrale e permettendo così di godere della vista della facciata della chiesa di Sant'Agostino. Nei giorni scorsi, il Settore Traffico del Comune di Sassari, con la collaborazione di Ambiente Italia, è intervenuto in Piazza Sant'Agostino.



