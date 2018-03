Condividi | Red 19:14 Si è chiusa la Mitt di Mosca, Air Italy presente nello stand Enit rinnova partnership con i più importanti operatori business e leisure russi. Confermato accordo di code-share con S7, offerte San Pietroburgo, Ekaterinburg, Rostov, Nizhyn, Novgorod, Omsk, Samara e Cheljabinsk Air Italy presenta a Mosca i voli per Olbia



OLBIA - A poco più di un anno dal primo decollo del Milano Malpensa-Mosca, Air Italy si è presentata all’edizione 2018 della fiera del turismo di Mosca, Mitt, con dati molto positivi. In occasione della fiera, sono stati rafforzati i legami con i principali operatori russi, sempre più interessati sia al volo quotidiano su Milano Malpensa, sia a quello per Olbia e per la Costa Smeralda. L’investimento di Air Italy sul collegamento fra Mosca Domodedovo e Milano vede, rispetto allo stesso periodo del 2017, i posti offerti quasi raddoppiati, passando da 43mila a 78mila e da quattro frequenze settimanali ad un volo quotidiano.



Meridiana opera sul mercato russo anche un volo settimanale fra Mosca ed Olbia Costa Smeralda, in partenza dalla Sardegna a partire da sabato 2 giugno ogni sabato, con ritorno la domenica dall’aeroporto Domodedovo. Air Italy è l’unico vettore italiano a collegare Milano e Mosca e grazie all’accordo di code-share con la compagnia aerea russa S7, oltre a queste due città, offre anche comode connessioni per San Pietroburgo, Ekaterinburg, Rostov, Nizhyn, Novgorod, Omsk, Samara, Cheljabinsk.



L’aeromobile in servizio sulle linee Air Italy da e per Mosca è un Boeing 737-800 con 168 posti in economica e quattordici in business class. Tutte le informazioni e le tariffe sono disponibili sul sito internet della compagnia, via mobile e sulla app, attraverso il call center al 892.928 ed in tutte le agenzie di viaggio. Commenti OLBIA - A poco più di un anno dal primo decollo del Milano Malpensa-Mosca, Air Italy si è presentata all’edizione 2018 della fiera del turismo di Mosca, Mitt, con dati molto positivi. In occasione della fiera, sono stati rafforzati i legami con i principali operatori russi, sempre più interessati sia al volo quotidiano su Milano Malpensa, sia a quello per Olbia e per la Costa Smeralda. L’investimento di Air Italy sul collegamento fra Mosca Domodedovo e Milano vede, rispetto allo stesso periodo del 2017, i posti offerti quasi raddoppiati, passando da 43mila a 78mila e da quattro frequenze settimanali ad un volo quotidiano.Meridiana opera sul mercato russo anche un volo settimanale fra Mosca ed Olbia Costa Smeralda, in partenza dalla Sardegna a partire da sabato 2 giugno ogni sabato, con ritorno la domenica dall’aeroporto Domodedovo. Air Italy è l’unico vettore italiano a collegare Milano e Mosca e grazie all’accordo di code-share con la compagnia aerea russa S7, oltre a queste due città, offre anche comode connessioni per San Pietroburgo, Ekaterinburg, Rostov, Nizhyn, Novgorod, Omsk, Samara, Cheljabinsk.L’aeromobile in servizio sulle linee Air Italy da e per Mosca è un Boeing 737-800 con 168 posti in economica e quattordici in business class. Tutte le informazioni e le tariffe sono disponibili sul sito internet della compagnia, via mobile e sulla app, attraverso il call center al 892.928 ed in tutte le agenzie di viaggio.