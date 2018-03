Condividi | Red 18:29 Per la 15esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, la capolista va a far visita al Tutto Cialde Rugby: Amatori Alghero di scena a Lecco



ALGHERO – L’Amatori Alghero, capolista del girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby, si prepara ad affrontare una trasferta in terra lombarda. Anversa e i suoi sono attesi sulle rive del lago di Como per affrontare il Tutto Cialde Lecco, che sta al nono posto con 20punti. Una gara che sulla carta, vista la differente classifica, vede favorita la formazione algherese, ma che nel concreto è tutta da giocare con il massimo dell’impegno e mantenendo sempre alta la guardia.



L’imperativo per gli algheresi è vincere per continuare a mantenere il primato conquistato con tanto impegno e che comunque vede un gap ristretto con le inseguitrici. Il Monferrato (57), secondo in classifica, è distaccato di un solo punto mentre Biella e Milano(56) seguono a -2. Oltretutto, i piemontesi hanno incontri che (sempre sulla carta) parrebbero essere più agevoli, anche se lontani dalle mura amiche. L’Asti Monferrato andrà a far visita al fanalino di coda Bergamo, il Biella è atteso a Sondrio, mentre i meneghini ospiteràanno l'Amatori Novara penultimo della classe.



