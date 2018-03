Condividi | Red 21:24 Il Consiglio regionale impegna la Giunta a trovare soluzioni utili. «Faremo tutto il possibile e dopo il tavolo del 22 marzo aggiornerò l´Aula», ha dichiarato l´assessore dell´Agricoltura Pier Luigi Caria Ara e Apa: Regione sullo stato di crisi



CAGLIARI - «Siamo disponibili a percorrere tutte le strade possibili per trovare soluzioni in tempi brevi per le situazioni occupazionali delle associazioni Ara e Apa. Ho a cuore il bene della Sardegna e di tutti i sardi e mi impegnerò a tutelare anche un singolo posto di lavoro». Così l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, a margine dell’approvazione dell’ordine del giorno con cui il Consiglio regionale ha impegnato l’Assessorato e la Giunta tutta a sanare le criticità che in questi ultimi mesi stanno interessando le associazioni degli allevatori.



Fra le novità più rilevanti del documento licenziato ieri (mercoledì) dall’Aula di Via Roma c’è l’impegno a presentare entro quarantacinque giorni una proposta legislativa o un atto di eguale profilo che valorizzi l’attività di assistenza tecnica nel settore zootecnico sardo e che garantisca che l’assistenza continui ad essere esplicativa in favore del patrimonio zootecnico della Sardegna, anche ricorrendo alla ristrutturazione del sistema delle agenzie agricole regionali: Argea, Agris e Laore.



Ad oggi, la pianta organica dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna raggiunge i 296 profili, compresi i contratti a tempo determinato, mentre quella delle Associazioni provinciali allevatori è di 93 figure. L’assessore Caria ha quindi assicurato che dopo l’incontro del tavolo di crisi, programmato per giovedì 22 marzo, tornerà in Consiglio per aggiornare tutta l’Aula.



