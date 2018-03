Condividi | S.O. 11:03 Alghero sempre più città delle arti e della musica: in attesa della nuova presentazione all´Unesco fissata per l´inizio di aprile, è la musica e la fotografia che unisce il territorio di Alghero con la Capitale Catalana. Lungo weekend celebrativo dal 23 marzo in attesa del ritorno del collegamento aereo targato Vueling Coutdown Alghero-Barcellona: si vola con l´arte



ALGHERO - E' nel solco della cultura che la Riviera del Corallo saluta, domenica 25 marzo, l'atteso ritorno del collegamento aereo con la città di Barcellona. In occasione del primo volo della compagnia Vueling, Comune e Fondazione Alghero hanno ideato un lungo weekend celebrativo per rilanciare la tratta così attesa dal territorio e programmato una dettagliata campagna di comunicazione sulla stampa catalana e sarda. Si parte venerdì 23 marzo, quando il sindaco Mario Bruno e l'assessora alla Cultura e Turismo Gabriella Esposito, insieme alla Plataforma per la Llengua, saranno nella Capitale Catalana accompagnati dagli artisti e alcune scolaresche alla presentazione del progetto Mans Manetes, in occasione del Festival Barnasant.



Previsti a Barcellona numerosi incontri con stampa e tv locale. Sabato 24 marzo in calendario il quarto appuntamento nel cartellone di JazzAlguer, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events, con la direzione artistica di Paolo Fresu: in programma presso la chiesa di San Michele ad Alghero “Unlimited”, il piano solo di Enrico Pieranunzi, che anticipa l'inaugurazione di domenica 25 marzo (ore 12) presso l'aeroporto di Alghero di una mostra organizzata dalla Sogeaal insieme all'associazione culturale Primigenia e gli scatti dei fotografi professionisti Antonello Franzil (Sonar) ed Emilio Canu (JazzAlguer).



"Voliamo con l'Arte" il progetto fotografico composto da circa cinquanta tra i migliori scatti dei due prestigiosi festival musicali, sarà visitabile all'interno dell’apposito spazio espositivo dell’aeroporto di Alghero fino al 9 aprile. In aggiunta, altre immagini in digitale saranno diffuse nella main-hall dell'aerostazione tramite lo straordinario video-wall. Esposizione che nei mesi estivi potrà essere replicata presso il Comune di Barcellona. In attesa dell'atterraggio del volo da Barcellona (previsto per le ore 13.45), l'accompagnamento musicale sarà curato dal dj cagliaritano Bettosun. L’appuntamento è fissato per le ore 12 all'aeroporto di Alghero. Ad accogliere la stampa e gli invitati, oltre ai rappresentanti di Sogeaal e Amministrazione comunale, gli organizzatori e tutti gli artisti.



