Tutto nacque il 19 aprile del 1903. Ad un mese dalla data simbolica che segna l'inizio della storia, la prima iniziativa: una maglia celebrativa che sarà indossata dalla squadra nella prima gara casalinga I 115 anni della Torres: maglia celebrativa



SASSARI - Tutto nacque il 19 aprile del 1903, quando un comitato “d’egregi concittadini” di Sassari decise di creare le basi finanziarie per la costituzione di una nuova società sportiva. A giugno già erano 500 le adesioni e venne dichiarata costituita la Società di Educazione Fisica che un mese più tardi, a luglio, “ebbe il battesimo di Torres”. Sono trascorsi 115 anni da quell’inizio che è stato raccontato dall’allora presidente del neonato sodalizio sassarese, Italo Faccion, successo a Pasquale Ghera nel 1904, che motivò così la scelta di mettere per iscritto il primo anniversario: “Per offrire un piccolo ricordo della nostra festa d’oggi, un pezzo di carta che rammenti tra cinquanta, tra cento, tra duecento anni ai nostri nepoti, ai figli dei figli dei nostri nepoti il primo anniversario della fondazione della nostra Società”.



In questa stagione che è una nuova rinascita, la Società rossoblù ha messo in cantiere diverse iniziative, tutte caratterizzate dal nuovo logo realizzato per celebrare l’evento, un 115 che racchiude in un unico tratto i simboli dello stemma rossoblù e della stessa città di Sassari: le croci e le torri. Ad un mese dalla data simbolica che segna l’inizio della storia, la prima iniziativa: una maglia celebrativa che sarà indossata dalla squadra nella prima gara casalinga utile, il prossimo 22 aprile 2018.



Non solo una data emblematica ma anche un segnale di continuità che attraversa il presente, fatto di entusiasmo, prospettive e cose molto concrete: fra tutte, una nuova struttura del settore giovanile e della Scuola Calcio che stanno mettendo, in questa stagione, le basi solide per il futuro. «Una scelta di cuore e d’istinto per la ricostruzione della maglia che andrà a celebrare l’importante anniversario. Non vi sveliamo nulla di più al momento. Tutte le informazioni sulle prossime iniziative saranno comunicate sui nostri canali ma da subito raccoglieremo i vostri auguri (l’hashtag è #Torres115) per celebrare, anche attraverso le vostre parole e i vostri ricordi, questo importante anniversario per la Sassari sportiva e non solo» sottolinea il presente rossoblù.



