Serie A: Cagliari, vittoria nel recupero

CAGLIARI - Vittoria nel recupero per il Cagliari. Al Ciro Vigorito di Benevento, i rossoblu trovano il pari al 90' con Pavoletti e poi trovano la vittoria con un calcio di rigore di Barella al 96'. Tre punti d'oro per i rossoblu, nel match valido per la 29esima giornata del campionato di serie A.



PRIMO TEMPO. Avvio lento, con i locali che si fanno preferire, ma senza pericoli per la porta di Cragno. Al 18', cross di Ionita, incornata di Miangue che centra Sagna: solo corner per il Cagliari. Al 23', Coda innesca Brignola, che in area controlla, salta un uomo e batte a rete. Doppia deviazione di Castan e Cragno e palla sul palo. Cinque minuti dopo, ammonito Castan. Al 37', giallo per Faragò. Tre minuti dopo, cross di Miangue per Pavoletti, che di testa impegna Puggioni. Al 41', è la traversa a salvare il Cagliari sul tentativo mancino di Coda Due minuti dopo, ci prova Sandro da fuori, con palla di poco a lato. L'arbitro da un minuto di recupero e poi manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Il Benevento sostituisce Sagna con Venuti, mentre il Cagliari torna in campo riproponendo gli undici che hanno disputato la prima frazione di gioco. Pronti-via ed il Benevento passa in vantaggio con Brignola, che capitalizza nel migliore dei modi un suggerimento di Guilherme. Al 49', ammonito Brignola. Due minuti dopo, Venuti taglia in due la difesa rossoblu, ma Cragno salva tutto. Al 63', mister De Zerbi sostituisce Brignola con Cataldi. Un minuto dopo, Diego Lopez risponde con Sau per Ionita. Al 65', subito ammonito Cataldi. Quattro minuti dopo, traversone di Miangue, incornata di Pavoletti, che non inquadra lo specchio della porta. Al 74', il Benevento esaurisce i cambi a propria disposizione inserendo Billong per Djuricic. Due minuti dopo, Ceter prende il posto di Han. Al 78', Coda controlla un buon pallone in area, ma calcia alto. Un minuto dopo, ultimo cambio rossoblu, con Diego Farias per Castan. Il Cagliari si gioca il tutto per tutto. Due minuti dopo, punizione di Barella, girata di Diego Farias e palla oltre la traversa. L'arbitro concede quattro minuti di recupero. Al 90', il pareggio rossoblu: corner di Miangue e Pavoletti trova l'incornata vincente. Al 94', un fallo di mano di Sandro rilevato dal Var, vale un calcio di rigore per il Cagliari. Va sul dischetto Barella, che al 96', batte Puggioni per l'1-2 rossoblu. Al 98', punizione di Viola, Cragno la fa sua ed arriva il triplice fischio finale: tre punti pesantissimi per il Cagliari in chiave salvezza.



BENEVENTO-CAGLIARI 1-2:

BENEVENTO: Puggioni, Sagna (1'st Venuti), Djimsiti, Tosca, Letizia, Viola, Sandro, Guilherme, Djuricic (29'st Billong), Coda, Brignola (18'st Cataldi). Allenatore Roberto De Zerbi.

CAGLIARI: Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan (34'st Diego Farias), Faragò, Ionita (19'st Sau), Padoin, Barella, Miangue, Han (31'st Ceter), Pavoletti. Allenatore Diego Lopez.

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

