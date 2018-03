Condividi | Red 20:47 Domani mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna e l´assessore regionale della Difesa dell´Ambiente, parteciperanno alla cerimonia in programma all´Istituto superiore regionale etnografico per la premiazione dell´European forest institute Foreste: Pigliaru e Spano a Nuoro



NUORO – Domani, lunedì 19 marzo, a Nuoro, la Regione autonoma della Sardegna sarà investita, da parte dell'European forest institute, del riconoscimento di ambiente forestale europeo dell’anno



Nella foto: l'assessore regionale Donatella Spano Commenti NUORO – Domani, lunedì 19 marzo, a Nuoro, la Regione autonoma della Sardegna sarà investita, da parte dell'European forest institute, del riconoscimento di ambiente forestale europeo dell’anno [LEGGI] . Alla cerimonia, con inizio alle 10, all'Istituto superiore regionale etnografico, in Via Mereu 56, parteciperanno il presidente della Regione Francesco Pigliaru e l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano. Saranno presenti rappresentanti del mondo accademico ed istituzionale, oltre al direttore dell’Efi Marc Palahi, all'amministratore unico dell'agenzia Forestas Giuseppe Pulina ed al comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna Gavino Diana.Nella foto: l'assessore regionale Donatella Spano