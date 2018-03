Condividi | Red 22:16 Il XV algherese sbanca per 12-21 il campo del Tutto Cialde Lecco e resta solitario in testa alla classifica, con un punto di vantaggio su Cus Milano, Edilnol Biella e Monferrato Rugby: Amatori Alghero vince e resta in vetta



ALGHERO – Tredicesima vittoria in quindici partite per l'Amatori Alghero nel girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby. 12-21 il risultato per il XV algherese, uscito vincente anche dalla tana del Tutto Cialde Lecco.



Padroni di casa in vantaggio al 6', con una meta firmata e trasformata da Cavallo (7-0). L'Amatori risponde al 25', con una meta di Armani. Si va al riposo sul 7-5.



L'allenatore-giocatore Anversa trova due piazzati, al 42' ed al 46', che portano in vantaggio gli ospiti (7-11). Poco oltre l'ora di gioco, arriva una meta tecnica per l'Alghero (7-18). Al 65', la meta di Rossi sembra riaprire il match (12-18), ma un altro piazzato di Anversa, a cinque minuti dalla fine, vidima il 12-21 finale.



TUTTO CIALDE LECCO-AMATORI ALGHERO 12-21:

TUTTO CIALDE LECCO: Cavallo (60' Enslin), Alippi, Zappa, Rusconi, Sala (75' Gerosa), Damiani, Rossi, Fumagalli, Locatelli, Colombo, Valentini, Frigerio (60' Brambilla), Butskhrikidze (75' Arcuri), Molteni 45' Shalby), Ziliotto. Coach Sebastian Damiani.

AMATORI ALGHERO: Bortolussi, Francesio, Serra, De Jager, Delrio, Anversa, Armani, Fernandez, Ceglia, Fall, Tevdoradze, Paco, Prette, Spirito, Salaris (43' Micheletti). Coach Marco Anversa.

PUNTI: 6' meta Cavallo, trasforma Cavallo; 25' meta Mariani; 42' calcio piazzato Anversa; 46' cp Anversa, 61' meta tecnica Alghero; 65' meta Rossi; 75' cp Anversa.



