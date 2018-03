Condividi | Red 23:03 Il Banco di Sardegna Sassari espugna il PalaSikeliArchivi per 89-103 nel match valido per la settima giornata del girone di ritorno del campionato Lba Basket: la Dinamo sbanca Capo d´Orlando



SASSARI - La Dinamo sbanca Capo d'Orlando. Il Banco di Sardegna Sassari espugna il PalaSikeliArchivi per 89-103 nel match valido per la settima giornata del girone di ritorno del campionato Lba. Conquistato il derby delle isole, domani i sassaresi faranno rientro in Sardegna, dove si metteranno al lavoro per preparare la prossima sfida casalinga: salutata la competizione continentale, Devecchi e compagni si focalizzano sul campionato ed in agenda c’è il match di domenica prossima contro la Pallacanestro Varese al PalaSerradimigni.



Federico Pasquini manda in campo Bamforth, Pierre, Jones, Stipcevic e Polonara, coach Di Carlo risponde con Galipò, Maynor, Faust, Likhodey e Knox. Avvio bruciante dei padroni di casa, che aprono i giochi con Likhodey e Kulboka. A rompere il ghiaccio per il Banco Jones e Polonara: il centro statunitense riporta i sassaresi a contatto e firma la doppia cifra, mentre il coast to coast dell'italiano sigla il sorpasso biancoblu. Le due squadre si sfidano dall’arco, gli ospiti piazzano un break di 10punti e mettono la testa avanti con autorità. Botta e risposta tra Stipcevic e Faust dai 6,75, anche Spissu infila la bomba. Dopo 10’, Sassari conduce 24-32. Nella seconda frazione, il Banco scappa via: ad aprire le danze c’è Bostic, a segno con un break di 1-6. A scavare il gap sono Bamforth, a segno con il suo floater, Jones e Polonara. Alla seconda sirena, il tabellone dice 42-56.



Al rientro dell'intervallo lungo, si registra il tentativo di rimonta di Capo d’Orlando che si affida a Justin Knox, al debutto in maglia siciliana. Ma il Banco trova un parziale condotto da un ispirato Josh Bostic: il numero 3 si mette in proprio e firma in solitaria l’8-1 che dice 50-67. Anche Polonara si unisce alla causa, bombardando dall’arco: i liberi di Bamforth e l’alleyoop della coppia Etsur-Likhodey chiudono al 30’ 62-77. Nell’ultima frazione i padroni di casa tentano l’ultimo aggancio: i sassaresi ricacciano indietro l’offensiva della Betaland, condotta da Etsur e Faust, con la tripla di tabella di Polonara e Stipcevic. Infila la bomba del -12 Faust, risponde Pierre in versione cecchino dall’angolo (75-93). Stojanovic prova a suonare la carica, ma è Pierre a chiudere la sfida con una schiacciata spettacolare con il gancio mancino e subiendo un fallo. Subito dopo. piazza la tripla del +17. Al PalaSikeliArchivi la Dinamo si impone 89-103.



Coach Pasquini commenta a caldo il match: «Siamo stati bravi a coprire la mancanza di centimetri sotto canestro per l’assenza di Planinic. Sapevamo di dover fare un lavoro di squadra per sopperire a questa assenza, i ragazzi sono stati molto bravi e svegli in questi tre giorni a capire come sistemarci dal punto di vista tecnico tattico. Siamo stati bravi in questi tre giorni qui a Capo d’Orlando a recuperare le energie fisiche, perché con i viaggi che facciamo questa settimana è stata molto pesante. Siamo stati uniti e compatti quando Capo ha provato a riaprire la partita, abbiamo attaccato con molta lucidità. Sono estremamente soddisfatto perché penso che Capo d’Orlando con questo nuovo assetto e i giocatori nuovi sarà una squadra molto pericolosa ragion per cui questi due punti sono molto importanti per noi».



ORLANDINA CAPO D’ORLANDO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 89-103:

ORLANDINA CAPO D’ORLANDO: Galipò, Faust 23, Maynor 3, Atsur 6, Kulboka , Laganà, Campani, Stojanovic 12, Donda, Likhodey 16, Knox 17. Coach Gennaro Di Carlo.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Bostic 16, Bamforth 11, Devecchi, Pierre 18, Jones 18, Stipcevic 14, Hatcher 3, Polonara 20, Picarelli, Tavernari. Coach Federico Pasquini.

