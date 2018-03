Condividi | Red 8:12 L’Università degli studi di Sassari e la Fondazione Casa Gramsci onlus di Ghilarza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che rafforza la collaborazione scientifica e didattica tra le due istituzioni e punta alla valorizzazione della Casa Museo Intesa Uniss-Fondazione per Casa Gramsci



GHILARZA - L’Università degli studi di Sassari, rappresentata dal rettore Massimo Carpinelli, e la Fondazione Casa Gramsci onlus di Ghilarza, rappresentata dal presidente Giorgio Macciotta, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che rafforza la collaborazione scientifica e didattica tra le due istituzioni. Obiettivo dell'intesa è valorizzare la Casa Museo di Antonio Gramsci, promuovere lo studio e la diffusione della conoscenza della figura e del pensiero di Gramsci nel mondo attraverso l’organizzazione di iniziative congiunte, favorire il libero confronto delle idee e la diffusione dei risultati scientifici allo scopo di contribuire al progresso culturale, civile, sociale ed economico, operando anche in una prospettiva internazionale.



Le iniziative comuni viaggeranno su due direttrici fondamentali. La prima riguarda, da una parte, la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale della Sardegna, di cui Gramsci costituisce una delle più significative espressioni; dall’altra, la valorizzazione dei beni storici, culturali, ambientali, paesaggistici ed architettonici e delle fonti delle identità locali, con particolare riferimento alla Casa Museo di Antonio Gramsci, dichiarata dallo Stato d’interesse culturale storico ed artistico e monumento nazionale da salvaguardare e sostenere. La seconda muove dall’assunto che la conoscenza costituisca un bene comune di cui favorire la libera circolazione e la più ampia diffusione anche attraverso l'accesso e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi e dei musei come Casa Gramsci.



L'intesa si declinerà in progetti di ricerca, svolgimento di attività formative anche nell'ambito della museologia, museografia e dell'innovazione tecnologia applicata ai beni culturali, istituzione di premi o borse di studio, attività di tirocinio, organizzazione di seminari e iniziative congressuali sulla figura di Gramsci. L'accordo recente con l'Ateneo turritano rappresenta lo sviluppo di una precedente convenzione stipulata nel maggio 2017 con il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di Sassari per i tirocini curriculari da svolgersi nella Casa Museo. Per il Protocollo d'intesa, di durata quinquennale, rinnovabile, l'Università di Sassari ha designato come referente scientifico unico Antonello Mattone, già parte del Comitato scientifico della Fondazione Casa Gramsci onlus.