Condividi | Red 11:16 L´assessore regionale agli Affari generali si è recato al Liceo Eleonora D´Arborea per discutere con gli studenti di interazione dei migranti La Regione incontra le scuole: Spanu a Cagliari



CAGLIARI - 160 studenti del Liceo Eleonora d'Arborea e venti giovani richiedenti asilo, che vivono nel Centro di accoglienza di Pirri, hanno preso parte al settimo appuntamento dell’iniziativa “La Regione incontra le scuole”, nell’Aula magna dell'Istituto, a Cagliari. Al momento di approfondimento sui progetti finalizzati all'inclusione ed all'integrazione dei richiedenti asilo, hanno preso parte gli studenti ed i docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola, l'assessore regionale agli Affari Generali Filippo Spanu, quello alle Politiche sociali del Comune di Cagliari Ferdinando Secchi, il mediatore culturale Ahmed Naciri, con ii giovani e le loro famiglie ospiti nella struttura di Pirri.



«E' stato - ha dichiarato Spanu - un altro momento di confronto a tutto campo su un tema complesso che i giovani dimostrano di voler comprendere nei suoi molteplici aspetti. Nel Liceo Eleonora d'Arborea abbiamo trovato ragazze e ragazzi molto preparati e consapevoli che hanno già avviato, sotto la guida preziosa degli insegnanti, un positivo progetto di alternanza scuola-lavoro proprio nel Cas di Pirri. Questi incontri ci inducono a essere ottimisti sulla capacità dei nostri giovani di superare pregiudizi e visioni distorte che alimentano idee errate e false verità sul fenomeno delle migrazioni. Sin dall'avvio di questa iniziativa negli istituti superiori abbiamo creduto nella forza di un'informazione corretta e rispettosa e siamo intenzionati, alla luce dei buoni risultati sinora raggiunti, ad andare avanti».



Particolarmente intenso il prologo dell’incontro: nella giornata celebrativa dell'Unità nazionale, piccoli migranti e studenti hanno prima cantato l'Inno d'Italia e successivamente letto alcuni brani legati alla ricorrenza. Il finale è stato invece all'insegna della musica con il live del 22enne ghanese Abdou Njie che, con due giovani cagliaritani, ha dato vita ad una band impegnata in una promettente attività artistica.Gli studenti ora prepareranno un video sui contenuti del dibattito. Il servizio, con stile giornalistico, sarà costituito da immagini ed interviste realizzate al termine della mattinata e poi inserito nel sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. Nei mesi scorsi, la Regione ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Quartu Sant'Elena, Iglesias, Macomer, Sassari, Nuoro e Tortolì. Altri incontri sono previsti nei prossimi giorni ad Oristano e ad Ozieri.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI - 160 studenti del Liceo Eleonora d'Arborea e venti giovani richiedenti asilo, che vivono nel Centro di accoglienza di Pirri, hanno preso parte al settimo appuntamento dell’iniziativa “La Regione incontra le scuole”, nell’Aula magna dell'Istituto, a Cagliari. Al momento di approfondimento sui progetti finalizzati all'inclusione ed all'integrazione dei richiedenti asilo, hanno preso parte gli studenti ed i docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola, l'assessore regionale agli Affari Generali Filippo Spanu, quello alle Politiche sociali del Comune di Cagliari Ferdinando Secchi, il mediatore culturale Ahmed Naciri, con ii giovani e le loro famiglie ospiti nella struttura di Pirri.«E' stato - ha dichiarato Spanu - un altro momento di confronto a tutto campo su un tema complesso che i giovani dimostrano di voler comprendere nei suoi molteplici aspetti. Nel Liceo Eleonora d'Arborea abbiamo trovato ragazze e ragazzi molto preparati e consapevoli che hanno già avviato, sotto la guida preziosa degli insegnanti, un positivo progetto di alternanza scuola-lavoro proprio nel Cas di Pirri. Questi incontri ci inducono a essere ottimisti sulla capacità dei nostri giovani di superare pregiudizi e visioni distorte che alimentano idee errate e false verità sul fenomeno delle migrazioni. Sin dall'avvio di questa iniziativa negli istituti superiori abbiamo creduto nella forza di un'informazione corretta e rispettosa e siamo intenzionati, alla luce dei buoni risultati sinora raggiunti, ad andare avanti».Particolarmente intenso il prologo dell’incontro: nella giornata celebrativa dell'Unità nazionale, piccoli migranti e studenti hanno prima cantato l'Inno d'Italia e successivamente letto alcuni brani legati alla ricorrenza. Il finale è stato invece all'insegna della musica con il live del 22enne ghanese Abdou Njie che, con due giovani cagliaritani, ha dato vita ad una band impegnata in una promettente attività artistica.Gli studenti ora prepareranno un video sui contenuti del dibattito. Il servizio, con stile giornalistico, sarà costituito da immagini ed interviste realizzate al termine della mattinata e poi inserito nel sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna. Nei mesi scorsi, la Regione ha incontrato gli studenti delle scuole superiori di Quartu Sant'Elena, Iglesias, Macomer, Sassari, Nuoro e Tortolì. Altri incontri sono previsti nei prossimi giorni ad Oristano e ad Ozieri.Nella foto: un momento dell'incontro