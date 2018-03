video Condividi | S.O. 8:55 Burrasca: spezzato l´Albero di Giuda



Il forte vento da sud soffiato durante la notte tra sabato e domenica in Riviera del Corallo si è abbattuto in Largo San Francesco spezzando i grossi rami dell’albero di Giuda, in questo periodo con le caratteristiche infiorescenze rosa. Un vero peccato: l´albero incastonato tra le ginquete di Piazza Pino Piras, infatti, col suo colore acceso era diventato un vero simbolo. Le immagini Commenti Il forte vento da sud soffiato durante la notte tra sabato e domenica in Riviera del Corallo si è abbattuto in Largo San Francesco spezzando i grossi rami dell’albero di Giuda, in questo periodo con le caratteristiche infiorescenze rosa. Un vero peccato: l´albero incastonato tra ledi Piazza Pino Piras, infatti, col suo colore acceso era diventato un vero simbolo. Le immagini • Guarda e condividi il video su Alguer.tv