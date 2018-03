Condividi | M.N. 10:10 Già in corso ad Alghero il sopralluogo dei tecnici per ripristinare le coperture divelte dal forte vento. Problemi anche in Largo San Francesco, col vento che ha spezzato alcuni grossi rami dell´albero ornamentale al centro della piazza Quarter: il vento scoperchia gli atelier



ALGHERO - Il maltempo non da tregua, col forte vento che dalla giornata di venerdì soffia impetuoso sulle coste a nord-ovest della Sardegna. Tra i territori maggiormente colpiti la Riviera del corallo, dove le raffiche da sud hanno causato qualche disagio soprattutto nelle campagne. Scoperchiate anche le coperture in rame degli atelier del Quarter: già in corso il sopralluogo dei tecnici che si occuperanno di rimettere in sicurezza i tetti. Il vento delle ultime ore ha creato qualche problema anche in Largo San Francesco, dove si sono spezzati alcuni grossi rami dell'albero ornamentale al centro della piazza [



Nella foto: le coperture divelte dal vento al Quarter (Alghero) Commenti ALGHERO - Il maltempo non da tregua, col forte vento che dalla giornata di venerdì soffia impetuoso sulle coste a nord-ovest della Sardegna. Tra i territori maggiormente colpiti la Riviera del corallo, dove le raffiche da sud hanno causato qualche disagio soprattutto nelle campagne. Scoperchiate anche le coperture in rame degli atelier del: già in corso il sopralluogo dei tecnici che si occuperanno di rimettere in sicurezza i tetti. Il vento delle ultime ore ha creato qualche problema anche in Largo San Francesco, dove si sono spezzati alcuni grossi rami dell'albero ornamentale al centro della piazza [ GUARDA ].Nella foto: le coperture divelte dal vento al(Alghero)