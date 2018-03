Condividi | Red 20:07 Biglietto unico e nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico regionale. Questi i temi principali che saranno affrontati domani mattina, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via San Salvatore da Horta Trasporti: incontro pubblico a Cagliari



CAGLIARI - Biglietto unico e nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico regionale. Questi i temi principali che saranno affrontati martedì, a partire dalle 10.30, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via San Salvatore da Horta, a Cagliari. Anci Sardegna, Città metropolitana di Cagliari, province e aziende di trasporto, associazioni dei consumatori, studentesche e di categoria, sono stati chiamati a conoscere il progetto di integrazione tariffaria (finanziato con il programma Por Fesr 2014-2020) e ad esprimere i propri suggerimenti nel corso di un'iniziativa pubblica di ascolto. I lavori saranno aperti dall’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu e dal direttore generale Gabriella Massidda. Interverrà l’advisor tecnico selezionato con gara pubblica.



L’obiettivo del progetto da realizzarsi entro il prossimo anno è ambizioso e ad oggi, nella sua integralità, non è riuscito a nessun’altra realtà regionale: integrare le tariffe, secondo un modello esclusivo, di tutti i servizi e di tutti vettori, attraverso soluzioni evolute di bigliettazione elettronica. Introduzione di meccanismi di premialità rapportati all’intensità di utilizzo che rendano la fruizione un atto semplice ed alla portata di tutti. Le tempistiche delle principali attività dell’integrazione tariffaria sono le seguenti: ricognizione del contesto dell’intervento ed acquisizione di dati ed informazioni di base per l’avvio del progetto entro marzo; progettazione e realizzazione delle indagini di domanda (utenti e non utenti) finalizzate alla definizione della manovra tariffaria di medio termine entro giugno; progettazione del nuovo sistema tariffario integrato esclusivo su scala regionale compresa la stima degli impatti su aziende ed utenti, tenendo conto della riorganizzazione in corso di servizi e normativa del trasporto pubblico locale entro giugno 2019.



Al momento, l’Assessorato ha già realizzato una serie di azioni a breve termine quali la razionalizzazione e l’armonizzazione del portafoglio titoli in dieci tipologie a fronte delle ventiquattro dei sistemi urbani e delle quarantacinque dei sistemi extraurbani del precedente sistema tariffario; il mantenimento di tariffe preferenziali per le categorie “studenti” ed “over65”, coerentemente con la politica adottata dalla Giunta per combattere la dispersione scolastica ed a limitare l’impatto sui cittadini ultra 65enni; un'ulteriore semplificazione delle procedure di rilascio ed emissione dei profili e dei titoli di viaggio preferenziali mediante l’abolizione dei criteri basati sulle soglie Isee; l’incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale nei periodi non scolastici e non lavorativi. Sistemi di integrazione tariffaria sperimentale sono stati inoltre avviati da ottobre 2014 nell'area conurbata di Cagliari, da dicembre 2014 nella Provincia di Nuoro, da febbraio 2015 nella Provincia di Oristano, da giugno 2015 nell’area conurbata di Sassari e da gennaio nelle aree di Alghero, Macomer, Carbonia ed Iglesias.



Nella foto: l'assessore regionale Carlo Careddu Commenti CAGLIARI - Biglietto unico e nuovo sistema tariffario integrato del trasporto pubblico regionale. Questi i temi principali che saranno affrontati martedì, a partire dalle 10.30, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via San Salvatore da Horta, a Cagliari. Anci Sardegna, Città metropolitana di Cagliari, province e aziende di trasporto, associazioni dei consumatori, studentesche e di categoria, sono stati chiamati a conoscere il progetto di integrazione tariffaria (finanziato con il programma Por Fesr 2014-2020) e ad esprimere i propri suggerimenti nel corso di un'iniziativa pubblica di ascolto. I lavori saranno aperti dall’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu e dal direttore generale Gabriella Massidda. Interverrà l’advisor tecnico selezionato con gara pubblica.L’obiettivo del progetto da realizzarsi entro il prossimo anno è ambizioso e ad oggi, nella sua integralità, non è riuscito a nessun’altra realtà regionale: integrare le tariffe, secondo un modello esclusivo, di tutti i servizi e di tutti vettori, attraverso soluzioni evolute di bigliettazione elettronica. Introduzione di meccanismi di premialità rapportati all’intensità di utilizzo che rendano la fruizione un atto semplice ed alla portata di tutti. Le tempistiche delle principali attività dell’integrazione tariffaria sono le seguenti: ricognizione del contesto dell’intervento ed acquisizione di dati ed informazioni di base per l’avvio del progetto entro marzo; progettazione e realizzazione delle indagini di domanda (utenti e non utenti) finalizzate alla definizione della manovra tariffaria di medio termine entro giugno; progettazione del nuovo sistema tariffario integrato esclusivo su scala regionale compresa la stima degli impatti su aziende ed utenti, tenendo conto della riorganizzazione in corso di servizi e normativa del trasporto pubblico locale entro giugno 2019.Al momento, l’Assessorato ha già realizzato una serie di azioni a breve termine quali la razionalizzazione e l’armonizzazione del portafoglio titoli in dieci tipologie a fronte delle ventiquattro dei sistemi urbani e delle quarantacinque dei sistemi extraurbani del precedente sistema tariffario; il mantenimento di tariffe preferenziali per le categorie “studenti” ed “over65”, coerentemente con la politica adottata dalla Giunta per combattere la dispersione scolastica ed a limitare l’impatto sui cittadini ultra 65enni; un'ulteriore semplificazione delle procedure di rilascio ed emissione dei profili e dei titoli di viaggio preferenziali mediante l’abolizione dei criteri basati sulle soglie Isee; l’incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale nei periodi non scolastici e non lavorativi. Sistemi di integrazione tariffaria sperimentale sono stati inoltre avviati da ottobre 2014 nell'area conurbata di Cagliari, da dicembre 2014 nella Provincia di Nuoro, da febbraio 2015 nella Provincia di Oristano, da giugno 2015 nell’area conurbata di Sassari e da gennaio nelle aree di Alghero, Macomer, Carbonia ed Iglesias.Nella foto: l'assessore regionale Carlo Careddu