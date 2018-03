Condividi | M.P. 14:13 Un mare di auguri a tutti i papà da parte di Moby e Tirrenia, con una promozione speciale nella giornata a loro dedicata Tirrenia e Moby: offerta di auguri a tutti i papà



SARDEGNA – Un mare di auguri a tutti i papà da parte di Moby e Tirrenia, con una promozione speciale nella giornata a loro dedicata. Chi acquisterà un biglietto oggi per qualsiasi destinazione raggiunta dalle due compagnie per partenze fino al 30 novembre, potrà beneficiare di uno sconto del 100% sulla tariffa adulto (al netto di tasse, diritti e competenze) prenotando contemporaneamente almeno per un figlio da 0 a 11 anni.



Accedere alla promozione, disponibile su quasi tutte le partenze (salvo disponibilità posti riservati all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista) è facile: basta andare sui siti delle due Compagnie (www.moby.it e www.tirrenia.it), e inserire al momento della prenotazione il codice promozione “Happy”. Con Moby e Tirrenia è possibile viaggiare tutti i giorni, con una vasta scelta di porti e orari.



La Compagnia della Balena Blu, per esempio, nel 2018 mette a disposizione di tutti coloro che vogliono venire in Sardegna quasi 1000 partenze per la tratta Livorno-Olbia (a cui si aggiungono la Piombino-Olbia e la Genova-Olbia), dove è possibile viaggiare a bordo di due fra le navi più importanti della flotta del Gruppo, la Moby Aki e la Moby Wonder, all’interno delle quali sono tanti i servizi utili a trascorrere una traversata all’insegna del relax e del divertimento: show lounge panoramica su 3 livelli, 4 caffetterie, ristorante à la carte, self-service, pizza point, snack bar.



