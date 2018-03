video Condividi | M.V. 15:25 Le apprezzate lanterne che dal periodo natalizio abbelliscono e adornano il centro storico di Alghero si vestono di rosso, il colore dei tradizionali "farols" della Setmana Santa e quello del corallo, simbolo della città Farols, Alghero si veste di rosso



ALGHERO - Cambiano gli allestimenti urbani nel centro storico di Alghero. Le apprezzate lanterne che dal periodo natalizio abbelliscono e adornano il cuore della città si vestono di rosso, il colore dei tradizionali "farols" e del corallo. Si tratta di un vero e proprio "cappuccio" che copre le stoffe cucite a mano col contributo dai ragazzi del Liceo Artistico.



Rimarranno in mostra dal periodo pasquale, accompagnando i numerosi fedeli e i tanti turisti nelle tradizionali processioni della Setmana Santa, per tutta la primavera fino all'estate. E' il nuovo progetto di arredo urbano che sarà presentato insieme all'arte, la musica e la tradizione artigiana del corallo il prossimo 4 e 5 aprile all'Unesco, nella sede generale di Parigi.



La città catalana di Sardegna intanto si prepara a sfilare al ritmo lento e silenzioso delle processioni che raccontano i momenti della Passione di Cristo. Ad Alghero i riti iniziano il Venerdì di Passione (il venerdì che precede la Domenica delle Palme) con la processione dell'Addolorata (Processó de Nostra Senyora de les Set Dolors) e si concludono la domenica di Pasqua con la processione della Madonna e del Cristo Risorto (Encontre).