Condividi | Red 17:52 Prosegue il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. sequestrati 14,04grammi di marijuana, 27,44grammi di hashish ed uno spinello. Segnalate sei persone alla Prefettura ed una denunciata all’Autorità giudiziaria Antidroga: interventi nel Cagliaritano



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, diversi interventi. Nel Comune di Capoterra, in un primo controllo, un 16enne è stato trovato in possesso di 1,64grammi di marijuana. Sempre a Capoterra, i finanzieri hanno trovato, in un parcheggio pubblico, 7,4grammi di hashish e 9grammi di marijuana, abbandonati da ignoti.



A Cagliari, nella zona tra Piazza Matteotti e la stazione ferroviaria, i baschi verdi del Gruppo, hanno proceduto al sequestro di 3,44grammi di hashish ed 1,5grammi di marijuana nei confronti di un 21enne e di un 19enne. Nello stesso contesto, hanno provveduto a denunciare all’Autorità giudiziaria un minorenne trovato in possesso di 16,6grammi di hashish suddivisi in dosi ed un grammo di marijuana.



Sempre a Cagliari, vicino a Via Palomba, i finanzieri hanno sequestrato 0,9grammi di marijuana ed uno spinello confezionato, nei confronti di tre giovani di 19, 18 e 17 anni. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura. CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, diversi interventi. Nel Comune di Capoterra, in un primo controllo, un 16enne è stato trovato in possesso di 1,64grammi di marijuana. Sempre a Capoterra, i finanzieri hanno trovato, in un parcheggio pubblico, 7,4grammi di hashish e 9grammi di marijuana, abbandonati da ignoti.A Cagliari, nella zona tra Piazza Matteotti e la stazione ferroviaria, i baschi verdi del Gruppo, hanno proceduto al sequestro di 3,44grammi di hashish ed 1,5grammi di marijuana nei confronti di un 21enne e di un 19enne. Nello stesso contesto, hanno provveduto a denunciare all’Autorità giudiziaria un minorenne trovato in possesso di 16,6grammi di hashish suddivisi in dosi ed un grammo di marijuana.Sempre a Cagliari, vicino a Via Palomba, i finanzieri hanno sequestrato 0,9grammi di marijuana ed uno spinello confezionato, nei confronti di tre giovani di 19, 18 e 17 anni. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.