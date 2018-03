Condividi | Red 9:04 Dopo il rinvio nella prima giornata del campionato regionale a squadre, Bardino e compagne hanno pareggiato 2-2 sul campo del Tc Cagliari, grazie alle vittorie di Sara D´Alessandro in singolare e della stessa D´Alessandro con Claudia Bardino in doppio Serie C: pareggio esterno per il Tc Alghero



ALGHERO – Buon pareggio esterno per il Tc Alghero, che nella seconda giornata del campionato regionale di serie C di tennis a squadre femminile, ha impattato 2-2 sui campi in terra battuta del Tc Cagliari. Dopo il rinvio della prima giornata per pioggia le algheresi hanno conquistato il primo punto stagionale a Monte Urpinu.



2-1 il risultato per le cagliaritane dopo i tre singolari disputati. Alla vittoria dell'algherese Sara D'Alessandro (2-6 6-2 6-3 a Caddeo), hanno risposto le cagliaritane Lilliu (2-6 6-3 7-6 su Arianna Alias) e Sissa (6-4 7-6 a Claudia Bardino). Il punto del pareggio è arrivato grazie al doppio, con Bardino/D'Alessandro vincenti 6-4 6-3 su Caddeo e Zucca. Domenica 25 marzo, il Tc Alghero ospiterà le sassaresi della Torres sui campi in green set di Maria Pia, a partire dalle 9.



Sugli stessi campi, lunedì 26 marzo prenderà il via un torneo Open regionale, che si disputerà in due settimane. Poi, ad Aprile, inizieranno i campionati di serie D ed i Giovanili maschili e femminili.



