Al via ad Alghero la seconda edizione della manifestazione: undici week-end di colori, suoni, profumi e sapori tra natura e città. Il Parco di Porto Conte, in collaborazione con il Comune di Alghero e con la Fondazione Alghero ripropone per il secondo anno l´iniziativa primaverile di fruizione del territorio protetto con una forte attenzione alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio e della zona contigua al Parco Sbocciano le Emozioni di Primavera



ALGHERO -E’ prevista per giovedì 22 marzo, alle 15.30, nella sala riunioni di Casa Gioiosa, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Emozioni di Primavera…11 weekend di colori, suoni, profumi e sapori tra natura e città”. L’avvio del palinsesto 2018 avrà il suo lancio promozionale sabato 24, primo week-end di primavera, con l'incontro con un pittore e scultore che plasma le sue opere all’interno del Parco regionale di Porto Conte, a Tramariglio: Elio Pulli. L’artista, a partire dalle 15.30, dipingerà live le danzatrici all’interno del giardino di Casa Gioiosa.



Nella stessa giornata, è prevista l’inaugurazione del Parco tematico sul Piccolo Principe, realizzato all’interno di Casa Gioiosa su una superficie di 50metri lineari. Un museo multimediale dedicato alla famosissima storia scritta dall’aviatore e scrittore francese Antoine de Saint Exupery che visse ad Alghero gli ultimi mesi della sua vita. Il nuovo allestimento segue la mostra inaugurata lo scorso anno di sculture raffiguranti i pianeti de “il piccolo principe” realizzati dall’artista Elio Pulli. Uno dei libri più tradotti dopo la Bibbia.



Tra le novità di quest’anno di Emozioni di Primavera l’introduzione di temi particolari per ogni week-end, con iniziative specifiche dedicate al tema: dal fine settimana dedicato alla musica, a quello della poesia, passando per quello del buon cibo, della qualità sostenibile, della pace e non violenza, dello sport, delle famiglie, del grifone, della natura e benessere.



