Sabato mattina, il parco giochi di Tortolì sarà intitolato a Carlotta e Daniela Locci, le due sorelline ogliastrine uccise dal padre il 26 agosto 2002 Tortolì: Parco giochi dedicato alle bimbe uccise



TORTOLI' - Il parco giochi di Tortolì sarà intitolato a Carlotta e Daniela Locci, le due sorelline ogliastrine uccise dal padre il 26 agosto 2002. Lo ha annunciato la Commissione regionale per le Pari opportunità, promotrice dell'iniziativa insieme al Comune di Tortolì. La cerimonia è in programma sabato 24 marzo, alle 11, in Piazza Rinascita, a Tortolì. "Dopo l'intitolazione della sala riunioni di Cagliari a Dina Dore - spiegano le commissarie - proseguiamo con le iniziative di sensibilizzazione alla cultura della non violenza, ricordando le vittime di violenza di genere con cerimonie in luoghi pubblici. A breve saranno comunicate la prossime tappe della nostra campagna".