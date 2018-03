Condividi | M.P. 16:58 Il personale del posto fisso della Polizia di Porto Torres è intervenuto ieri mattina presso il centro commerciale “I Granai”, in quanto numerose telefonate, pervenute al 113, segnalavano la presenza di un soggetto che, armato di coltello, creava situazioni di pericolo e panico tra le persone Panico ai Granai: denunciato 43enne armato di coltello



PORTO TORRES - Il personale del posto fisso della Polizia di Porto Torres è intervenuto ieri mattina presso il centro commerciale “I Granai”, in quanto numerose telefonate, pervenute al 113, segnalavano la presenza di un soggetto che, armato di coltello, creava situazioni di pericolo e panico tra le persone. Dopo aver raccolto una sommaria descrizione dell’uomo, gli operatori hanno individuato A.F. 43enne originario di Alghero, nel piazzale antistante l’attività commerciale.



L'uomo, con numerosi precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, è stato fermato e accompagnato presso gli uffici di Polizia dove è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il coltello, gettato per terra dallo stesso, è stato recuperato e sottoposto a sequestro.