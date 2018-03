Condividi | M.P. 19:25 A seguito di segnalazione, gli agenti del posto fisso polmare di Porto Torres, sono intervenuti presso la filiale locale della Banca nazionale del lavoro, dove un individuo ha tentato di incassare un assegno dell’importo di 2.364 euro, che risultava essere oggetto di denuncia di smarrimento da parte dell’intestatario del conto corrente Firma assegni della ex moglie: denuncia a Porto Torres



PORTO TORRES - A seguito di segnalazione, gli agenti del posto fisso polmare di Porto Torres, sono intervenuti presso la filiale locale della Banca nazionale del lavoro, dove un individuo ha tentato di incassare un assegno dell’importo di 2.364 euro, che risultava essere oggetto di denuncia di smarrimento da parte dell’intestatario del conto corrente. Sul posto è stata identificata una persona che però è risultata essere totalmente estranea al reato.



Infatti i successivi accertamenti, hanno consentito di risalire a un 43enne sassarese, quale persona che aveva emesso l’assegno. L'uomo pur essendo consorte dell’intestataria del conto corrente (in fase di separazione legale), e che aveva denunciato lo smarrimento di due carnet di assegni, non aveva alcun titolo per l’emissione dell’assegno.



I poliziotti, inoltre, hanno recuperato altri due assegni verosimilmente firmati dall'intestataria del conto corrente, dell'importo rispettivamente di 850 euro e di 9mila euro, in possesso del 43enne. L'uomo è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per il reato di truffa.