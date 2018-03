Allerta meteo: ancora codice giallo nell´Isola

video 19/3/2018 Burrasca: spezzato l´Albero di Giuda Il forte vento da sud soffiato durante la notte tra sabato e domenica in Riviera del Corallo si è abbattuto in Largo San Francesco spezzando i grossi rami dell’albero di Giuda, in questo periodo con le caratteristiche infiorescenze rosa. Un vero peccato: l´albero incastonato tra le ginquete di Piazza Pino Piras, infatti, col suo colore acceso era diventato un vero simbolo. Le immagini