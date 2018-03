Condividi | M.P. 21:49 Per loro verrà individuata un´ area comunale da destinare alla realizzazione di un´oasi felina con sottoscrizione di una nuova convenzione con gli “Amici di Maia”, l’associazione che ha in affidamento la colonia Colonia felina sfrattata, cerca casa nel parco Baden Powell



PORTO TORRES - Sono 29 i gatti che hanno ricevuto lo sfratto dalla darsena interna del porto civico, vicino al Mercato ittico, proprio nell’area portuale dove a breve dovranno iniziare i lavori di completamento della struttura. Per loro verrà individuata un' area comunale da destinare alla realizzazione di un'oasi felina con sottoscrizione di una nuova convenzione con gli “Amici di Maia”, l’associazione che ha in affidamento la colonia.



La commissione consiliare Randagismo convocata dal presidente Andrea Falchi con l’obiettivo di individuare una nuova casa per i felini, è andata deserta per due volte per mancanza del numero legale. L’amministrazione comunale ha proposto di individuare un’area all’interno del parco di Baden Powell, una zona verde vasta circa sette ettari che gode già di uno spazio destinato ai cani.



La colonia felina dovrebbe sorgere a qualche centinaio di metri dalla zona dedicata ai cani, una convivenza resa possibile, secondo l'amministrazione, attraverso un'opportuna recinzione di almeno due metri, e un'attrezzatura con tanto di casette per garantire la degenza dei gatti malati e assistiti dagli "Amici di Maia". La stessa associazione avrebbe l'onere di recuperare le risorse per realizzare uno spazio adeguato e fruibile per gli animali ospiti.