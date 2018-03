Condividi | Mariangela Pala 22:36 Domani mattina, mercoledì 21 marzo dalle 10.30, i 29 cittadini aventi diritto e ammessi nella lista nei ruoli di generici, giardinieri, autisti e capi cantiere risponderanno alle chiamate effettuate dall’ufficio Ambiente di via Ponte Romano. Forestazione : prime chiamate per 29 operai



PORTO TORRES - Dopo mesi di attesa ripartono i cantieri del verde. Quasi un anno di stop forzato ed ora, il Comune di Porto Torres ha riattivato la formula che regala un po' di ossigeno alle infinite liste di disoccupati. Domani mattina, mercoledì 21 marzo dalle 10.30, i 29 cittadini aventi diritto e ammessi nella lista nei ruoli di generici, giardinieri, autisti e capi cantiere risponderanno alle chiamate effettuate dall’ufficio Ambiente di via Ponte Romano.



La firma servirà per avviare le prove di assunzione per 4 mesi di lavoro, per gli interventi previsti a partire dalla zona di Abbacurrente, proseguendo le attività avviate lo scorso anno, e si sposteranno nell’area industriale con il posizionamento di alberi a crescita veloce attorno la discarica di Barrabò. Si proseguirà con le visite mediche e corsi di sicurezza, un iter che richiede ancora qualche giorno prima di avviare i cantieri della forestazione in programma intorno alla metà aprile.



Il finanziamento regionale è quello di 400mila euro dell’annualità 2015, partito sicuramente in forte ritardo per ciò che riguarda la progettazione. Nei giorni scorsi il Comune ha chiuso le liste della quota di riserva del 20 per cento dei cantieri di forestazione destinata ai Servizi sociali. Si tratta di persone “over 50” fuoriusciti dal mondo del lavoro che ricadano in oggettive difficoltà di reinserimento e da genitori separati con minori a carico privi di sostegno economico. PORTO TORRES - Dopo mesi di attesa ripartono i cantieri del verde. Quasi un anno di stop forzato ed ora, il Comune di Porto Torres ha riattivato la formula che regala un po' di ossigeno alle infinite liste di disoccupati. Domani mattina, mercoledì 21 marzo dalle 10.30, i 29 cittadini aventi diritto e ammessi nella lista nei ruoli di generici, giardinieri, autisti e capi cantiere risponderanno alle chiamate effettuate dall’ufficio Ambiente di via Ponte Romano.La firma servirà per avviare le prove di assunzione per 4 mesi di lavoro, per gli interventi previsti a partire dalla zona di Abbacurrente, proseguendo le attività avviate lo scorso anno, e si sposteranno nell’area industriale con il posizionamento di alberi a crescita veloce attorno la discarica di Barrabò. Si proseguirà con le visite mediche e corsi di sicurezza, un iter che richiede ancora qualche giorno prima di avviare i cantieri della forestazione in programma intorno alla metà aprile.Il finanziamento regionale è quello di 400mila euro dell’annualità 2015, partito sicuramente in forte ritardo per ciò che riguarda la progettazione. Nei giorni scorsi il Comune ha chiuso le liste della quota di riserva del 20 per cento dei cantieri di forestazione destinata ai Servizi sociali. Si tratta di persone “over 50” fuoriusciti dal mondo del lavoro che ricadano in oggettive difficoltà di reinserimento e da genitori separati con minori a carico privi di sostegno economico.