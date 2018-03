Condividi | Red 9:08 La compagine algherese vince la stracittadina contro la Npa nel torneo Open Uisp Sardegna, ma perde contro la capolista Dinamo 2000 nel campionato di Promozione Fip maschile Basket: la Gabetti vince il derby ma perde in Promozione



ALGHERO - La Gabetti Alghero vince nel derby contro la Npa nel torneo Open Uisp Sardegna, ma perde contro la capolista Dinamo 2000 nel campionato di Promozione Fip maschile. La stracittadina finisce 45 a 36 mentre la sfida in trasferta a Sassari 71 a 63 per i padroni di casa. Due prove assolutamente positive per il sodalizio di patron Salteri che da un lato vince quella che è ormai una classica nella competizione Uisp e dall'altra affronta a viso aperto, ma poi cede nella sfida contro la capolista solitaria del girone unico nord Sardegna Fip



Uisp. Ottima prova da parte dei rossi della Riviera del corallo contro i più esperti “cugini” della Npa. Dopo un primo quarto di studio fortemente equilibrato, il quintetto seguito in panchina dal duo Cossu-Cabras trova la chiave vincente imponendo il proprio ritmo di gioco. Estremizzazione del contropiede per evitare di giocare contro la difesa schierata e la perfetta alternanza della zona alla marcatura ad uomo portano la Gabetti fino al +15 nella terza frazione di gioco. Vantaggio che si riduce a 9punti alla sirena finale, ma che regala comunque ai rossi il segno positivo nella differenza canestri in vista della seconda fase a chiusura della stagione regolare.



Promozione. I ragazzi di coach Cardone si trovano davanti la squadra che ha sicuramente il miglior gioco di tutto il campionato e la affrontano quasi sempre alla pari. L'Alghero gioca bene, trova anche un buon break nel primo quarto ma poi si fa raggiungere dagli avversari ai quali però non concede strappi in avanti fino all'intervallo lungo. Al ritorno dagli spogliatoi è la squadra di coach Rotondo a trova l'allungo decisivo, la Gabetti sbanda ma comunque riesce a rimanere sotto la doppia cifra di svantaggio anche dopo la roulette dei tiri liberi per fallo sistematico.



Open Uisp Sardegna.

NPALGHERO-GABETTI ALGHERO 36-45:

NPALGHERO: Cipri 2, Calvia 5, Piras 4, Curedda, Corbia 6, G.Zoagli 5, Daga 8, Natale 2, P.Zoagli 2, Chiccoli 2, Ruju.

GABETTI ALGHERO: Fois 10, Simula, Bassu 9, Zinchiri, Costantino, Tedde 2, Battara 3, Palomba ne, Castaldi 10, Stratdjot 11, Salis ne, Sechi. Coach Cossu. Commenti ALGHERO - La Gabetti Alghero vince nel derby contro la Npa nel torneo Open Uisp Sardegna, ma perde contro la capolista Dinamo 2000 nel campionato di Promozione Fip maschile. La stracittadina finisce 45 a 36 mentre la sfida in trasferta a Sassari 71 a 63 per i padroni di casa. Due prove assolutamente positive per il sodalizio di patron Salteri che da un lato vince quella che è ormai una classica nella competizione Uisp e dall'altra affronta a viso aperto, ma poi cede nella sfida contro la capolista solitaria del girone unico nord Sardegna FipOttima prova da parte dei rossi della Riviera del corallo contro i più esperti “cugini” della Npa. Dopo un primo quarto di studio fortemente equilibrato, il quintetto seguito in panchina dal duo Cossu-Cabras trova la chiave vincente imponendo il proprio ritmo di gioco. Estremizzazione del contropiede per evitare di giocare contro la difesa schierata e la perfetta alternanza della zona alla marcatura ad uomo portano la Gabetti fino al +15 nella terza frazione di gioco. Vantaggio che si riduce a 9punti alla sirena finale, ma che regala comunque ai rossi il segno positivo nella differenza canestri in vista della seconda fase a chiusura della stagione regolare.I ragazzi di coach Cardone si trovano davanti la squadra che ha sicuramente il miglior gioco di tutto il campionato e la affrontano quasi sempre alla pari. L'Alghero gioca bene, trova anche un buon break nel primo quarto ma poi si fa raggiungere dagli avversari ai quali però non concede strappi in avanti fino all'intervallo lungo. Al ritorno dagli spogliatoi è la squadra di coach Rotondo a trova l'allungo decisivo, la Gabetti sbanda ma comunque riesce a rimanere sotto la doppia cifra di svantaggio anche dopo la roulette dei tiri liberi per fallo sistematico.NPALGHERO: Cipri 2, Calvia 5, Piras 4, Curedda, Corbia 6, G.Zoagli 5, Daga 8, Natale 2, P.Zoagli 2, Chiccoli 2, Ruju.GABETTI ALGHERO: Fois 10, Simula, Bassu 9, Zinchiri, Costantino, Tedde 2, Battara 3, Palomba ne, Castaldi 10, Stratdjot 11, Salis ne, Sechi. Coach Cossu.