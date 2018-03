Condividi | Red 11:42 Domani sera, nella Chiesa di San Francesco, il Coro, diretto dal maestro Paolo Carta, accompagnerà il pubblico in un percorso di contemplazione nell’attesa della Pasqua, attraverso una sequenza di brani dedicati soprattutto alla figura della Madre di Gesù, intervallati da antichi testi letti da Margherita Calvisi e Vincenzo Scanu Sol et luna: Pasqua col Coro Matilde Salvador



ALGHERO - L’arte e la musica raccontano il sacro. Da secoli grandi pagine evocano le scene del Calvario, della Croce, del Sepolcro. Arte e fede si completano ed il mistero si snoda attraverso la straordinaria costruzione armonica che la musica suggerisce.



Così come accade nello Stabat Mater, il canto che racconta il dolore di Maria ai piedi della croce, la sua sofferenza, la sua straziante attesa. E proprio la sequenza di Jacopone da Todi sarà il leit motiv scelto dal Coro Matilde Salvador di Alghero per Sol et Luna, la riflessione corale-musicale per questa Pasqua.



Domani, giovedì 22 marzo, alle 21, nella Chiesa di San Francesco, il Coro, diretto dal maestro Paolo Carta, accompagnerà il pubblico in un percorso di contemplazione nell’attesa della Pasqua, attraverso una sequenza di brani dedicati soprattutto alla figura della Madre di Gesù, intervallati da antichi testi letti da Margherita Calvisi e Vincenzo Scanu. L'ingresso al concerto è libero.



