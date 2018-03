video 15:37 «I nemici sono le marinerie sarde». Manca mette in guardia i pescatori Mauro Manca, membro del Comitato Regionale Pesca, in minoranza all´interno dell´organismo consultivo che ha bocciato l´allungamento del calendario di pesca all´aragosta. E´ stato l´unico, insieme al rappresentante dei pescatori, ad aver espresso il voto favorevole. Però mette in guardia i pescatori algheresi: il vostro unico nemico - dice, rivolgendosi ai numerosi pescatori intervenuti in Comune alla riunione con l´assessore regionale Pier Luigi Caria - sono le marinerie delle altre zone della Sardegna. «Questo è il vero ed unico problema». Le sue parole in occasione dell´incontro svoltosi ad Alghero