Cala il sipario su Le Isole del gusto

ORISTANO - Ultimi giorni per gustare i menù proposti con “Le Isole del gusto”, la rassegna della Camera di commercio di Oristano che coinvolge in provincia dieci ristoranti e cinque agriturismo. Si concluderà domenica 25 marzo, la 12esima edizione della manifestazione, iniziata a Carnevale.



Quanti in questi giorni vorranno gustare un menù de “Le Isole del gusto” dovranno effettuare la prenotazione nel ristorante o agriturismo prescelto. Potranno apprezzare una proposta gastronomica che valorizza le produzioni del territorio ed è accompagnata da una selezione composta da ventidue vini di nove cantine della provincia di Oristano. I bambini fino ai tre anni di età non pagano la consumazione ed alcuni esercizi iscritti alla rassegna garantiscono menù per intolleranti, celiaci e vegetariani.



Tutte le proposte gastronomiche degli esercizi in gara sono consultabili sul sito internet della manifestazione. A valutare queste proposte sarà una giuria, che assegnerà un primo premio tra i ristoranti ed uno tra gli agriturismo, mentre altri due premi saranno assegnati a ristoranti ed agriturismo dai clienti che gusteranno i menù della rassegna e che, invece, esprimeranno una valutazione attraverso le schede di "customer satisfaction".