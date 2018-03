Condividi | Red 13:51 Ottime prove dei portacolori del sodalizio algherese alle Finali Invernali dei Campionali regionali, nella categoria Esordienti A, disputate a Cagliari. Salvatore Ciancilla conquista un argento nei 100farfalla Nuoto giovanile: una medaglia per il Green Alghero



ALGHERO - Ottimi risultati per i giovanissimi atleti del Green Alghero alle Finali Invernali dei Campionali regionali categoria Esordienti A, disputate a Cagliari. Su tutti, spicca Salvatore Ciancilla, con una medaglia d'argento nei 100farfalla, un quarto posto a pochi decimi dal bronzo nei 200farfalla (in cui migliora il suo primato di 4”), così come nei 400misti.



Molto bene le dorsiste Carola Cucchi e Francesca Pittalis, sia nei 100, sia nei 200, gare in cui entrambe si migliorano ampiamente. dimostrando di aver acquisito, già alla loro età un'ottima tecnica di nuotata. Bene nei 100misti Lorenzo Sanna, che non soddisfa però completamente nel dorso. Un sorprendente Fabrizio Lupino conquista l'accesso alla finale dei 100rana dopo uno spareggio vinto con grande determinazione nell'ultima vasca.



Commenti