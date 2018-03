Condividi | Red 14:07 Sarà la flotta sarda della classe J24, con l’organizzazione della Sezione cittadina della Lega navale italiana, a riportare lo spettacolo della vela nello specchio di mare davanti ai bastioni del centro storico di Alghero Le vele invadono il Golfo di Alghero



ALGHERO - Sarà la flotta sarda della classe J24, con l’organizzazione della Sezione cittadina della Lega navale italiana, a riportare lo spettacolo della vela nello specchio di mare davanti ai bastioni del centro storico di Alghero. Domenica 25 marzo, con partenza alle 12.30, le migliori barche ed equipaggi dell'Isola si sfideranno per conquistare il primato nella seconda tappa del Circuito zonale della Classe J24, dando il via alla prima delle numerose regate della stagione agonistica 2018, disputate nel Golfo del corallo. A quella di domenica, seguiranno con cadenza bisettimanale altre tre regate, in cui i concorrenti della flotta si misureranno in un competizione che vedrà attribuire i premi di tappa al termine dell’ultima regata, in programma domenica 6 maggio.



Marco Frulio, capo flotta ed animatore della compagine sarda della Classe J24 e consigliere federale della terza Zona Fiv, ha fortemente voluto che il circuito del Campionato Zonale J24 facesse tappa nella sua città natale. Domenica, saranno una decina gli equipaggi presenti, a partire dal campione zonale Mariolino Di Fraia, al timone di Botta Dritta. Ci sarà anche Vigne Surrau del Club nautico Arzachena (vicecampione Italiano) e Dolphins di Giuseppe Taras, fresco vincitore della tappa cagliaritana del Circuito Zonale.



Franco Canu, presidente della Lega navale di Alghero, sottolinea che questa è la prima di numerose e prestigiose manifestazioni organizzate dalla Sezione nel 2018; gli eventi fissati nel calendario pubblicato dalla Federazione italiana vela comprendono, oltre al classico campionato “Vento de l'Alguer” con sette regate valide per la selezione al Campionato Zonale Orc ed inizio domenica 22 aprile, la sesta prova del Campionato Zonale Laser e, da giovedì 1 a domenica 4 novembre, il primo Campionato Zonale Orc, che coronerà una stagione tanto impegnativa quanto prestigiosa per la Sezione e per la città di Alghero. Commenti ALGHERO - Sarà la flotta sarda della classe J24, con l’organizzazione della Sezione cittadina della Lega navale italiana, a riportare lo spettacolo della vela nello specchio di mare davanti ai bastioni del centro storico di Alghero. Domenica 25 marzo, con partenza alle 12.30, le migliori barche ed equipaggi dell'Isola si sfideranno per conquistare il primato nella seconda tappa del Circuito zonale della Classe J24, dando il via alla prima delle numerose regate della stagione agonistica 2018, disputate nel Golfo del corallo. A quella di domenica, seguiranno con cadenza bisettimanale altre tre regate, in cui i concorrenti della flotta si misureranno in un competizione che vedrà attribuire i premi di tappa al termine dell’ultima regata, in programma domenica 6 maggio.Marco Frulio, capo flotta ed animatore della compagine sarda della Classe J24 e consigliere federale della terza Zona Fiv, ha fortemente voluto che il circuito del Campionato Zonale J24 facesse tappa nella sua città natale. Domenica, saranno una decina gli equipaggi presenti, a partire dal campione zonale Mariolino Di Fraia, al timone di Botta Dritta. Ci sarà anche Vigne Surrau del Club nautico Arzachena (vicecampione Italiano) e Dolphins di Giuseppe Taras, fresco vincitore della tappa cagliaritana del Circuito Zonale.Franco Canu, presidente della Lega navale di Alghero, sottolinea che questa è la prima di numerose e prestigiose manifestazioni organizzate dalla Sezione nel 2018; gli eventi fissati nel calendario pubblicato dalla Federazione italiana vela comprendono, oltre al classico campionato “Vento de l'Alguer” con sette regate valide per la selezione al Campionato Zonale Orc ed inizio domenica 22 aprile, la sesta prova del Campionato Zonale Laser e, da giovedì 1 a domenica 4 novembre, il primo Campionato Zonale Orc, che coronerà una stagione tanto impegnativa quanto prestigiosa per la Sezione e per la città di Alghero.