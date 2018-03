Condividi | Red 15:43 Domenica, al Teatro dell’Ente lirico, i sei migliori team giunti alla finale della #05Edizione Clab UniCa si disputano risorse, contratti e relazioni con il mondo dell’imprenditoria 50mila euro per le migliori start up CLab



CAGLIARI - Durante la finale di domenica 25 marzo, dalle 17 alle 20, al Teatro dell’Ente lirico, in Via Sant’Alenixedda, a Cagliari , i team finalisti EABlock, eFlavor, Emfores, Glambnb, HiveGuard e Maga Orthodontics hanno 7' ciascuno per convincere i giurati sulla bontà dell’idea imprenditoriale. In palio 50mila euro di premi in denaro e servizi. La giuria che valuterà i pitch è composta da investitori, giornalisti specializzati, operatori del mondo della finanza e rappresentanti di imprese multinazionali. La finale del Contamination Lab UniCa è considerata un appuntamento fisso dell’intero territorio regionale, che mette a confronto idee imprenditoriali innovative di studenti, neolaureati e ricercatori dell’Università degli studi di Cagliari e le fa incontrare con investitori, imprenditori, esperti, ed operatori finanziari. I premi per la prima volta ammontano a circa 35mila euro in denaro e circa 15mila euro in servizi.



Al primo classificato, viene offerto un premio di 4mila euro da Sardegna ricerche per la fast validation, altrettanti dall’Ambasciata degli Stati Uniti, 5mila euro da Fondazione di Sardegna, mille euro ed assistenza software da Tecnoengi, un periodo di incubazione a “The Net Value” per la durata di due mesi, un percorso di accelerazione a Londra offerto da TechItalia Lab, per un premio totale di circa 20mila euro. Ai secondi, va un premio di 4mila euro da Sardegna ricerche per la fast validation, 2.500euro da Digital innovation hub, 3mila euro offerti da Fondazione di Sardegna, mille euro da Banca Intesa, un periodo di assistenza tecnica gratuita per l’eventuale richiesta di fundraising nella modalità equity crowdfundinge da StarsUp ed un periodo di quattro mesi nello spazio di coworking di Open campus Tiscali, per un ammontare di circa 12mila euro. Al team terzo classificato, viene offerto un premio di 4mila euro da Sardegna ricerche per la fast validation, di 2mila euro da Fondazione di Sardegna, da mille euro da Banca di Cagliari, altrettanti da Banca Intesa, un periodo di sei mesi nello spazio di coworking di Hub/Spoke e la partecipazione al prossimo batch di Prototype, per un premio totale di circa 7.500euro. Ai team in finale, viene regalato un servizio fotografico all’interno del progetto “Innovation face”, promosso da Art backers, mentre ai team che ne vorranno usufruire, il Crs4 mette a disposizione ore/uomo del valore di circa 10mila euro.



Maria Del Zompo, rettore dell’Università di Cagliari, mette in palio un premio speciale del valore di 2500euro e l’Associazione Alumni degli ex Clabbers premiano per la prima volta una startup tra le sei ammesse in finale con un premio di 2mila euro. Al percorso, lanciato e curato dall’Ateneo di Cagliari per costruire ed indirizzare alla cultura d’impresa, hanno preso parte centoventi allievi. La #05Edizione del CLab UniCa promuove il concetto del confine come esperienza di vita e di apprendimento con il claim “Contamination Lab UniCa, i confini sono un punto di vista”. Con l’Università (lo staff è guidato dal prorettore per l’Innovazione Maria Chiara Di Guardo), in campo anche l’Ente lirico e gli Special olympics.



