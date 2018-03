Condividi | Red 22:09 Via libera della Giunta regionale alle nuove direttive per gli aiuti alle aziende agricole sede di focolaio nel 2017 Lingua blu: 4,7milioni per le aziende



CAGLIARI - 50euro di indennizzo forfettario per ogni capo ovicaprino morto a causa dell’epidemia della blue tongue e 3euro per ogni capo presente in azienda alla dichiarazione della sede di focolaio, per compensare le misure sanitarie imposte agli imprenditori nel prevenire il propagarsi della malattia. È quanto previsto dalle nuove direttive approvate ieri (martedì) dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, per gli aiuti alle aziende zootecniche stanziati nel fronteggiare i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini (blue tongue o lingua blu) nel corso del 2017. Con una disponibilità totale di 4.771.250,11euro, si interverrà quindi sui circa 36mila capi morti e sugli 850mila capi coinvolti nei focolai. Il provvedimento licenziato dall’Esecutivo è frutto delle interlocuzioni seguite in questi mesi con i diversi portatori di interesse e concluse con l’ultimo tavolo verde dove le associazioni di categoria agricola hanno condiviso, all’unanimità, le modalità di intervento. Ancor prima di approdare in Giunta e sul tavolo dell’Assessorato le direttive, erano già state discusse ed approvate in Commissione Attività produttive del Consiglio regionale.



Il calcolo forfettario dei 3euro a capo presente nelle aziende sede di focolaio è stato previsto soprattutto per fronteggiare le maggiori spese che gli imprenditori hanno dovuto sostenere nell’acquisto di medicinali per il trattamento degli animali infetti e di repellenti per limitare la circolazione degli insetti vettore negli ambienti di ricovero in cui sono state detenute le greggi. Inoltre, il calcolo forfettario a capo tiene conto del calo delle produzioni e delle restrizioni alla movimentazione degli animali che hanno generato un aggravio nei costi alimentari causati dall’impossibilità di spostare gli animali verso i pascoli. Invece, l’integrazione forfettaria dei 50euro a capo morto ha l’obiettivo di contribuire alla ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a seguito della malattia. L'aiuto è concesso a condizione che le aziende interessate abbiano applicato tutte le misure imposte per impedire la diffusione della malattia e che, in particolare, abbiano atteso agli obblighi di vaccinazione disposti dalla normativa regionale per tutti i capi presenti, fatte salve le esclusioni e le limitazioni disposte negli allevamenti dall’autorità sanitaria.



Gli aiuti sono erogati direttamente dai Comuni interessati, ai quali saranno presentate le istanze di aiuto. I Comuni provvederanno all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione ed alla liquidazione delle somme, mentre l'Assessorato regionale dell'Agricoltura trasferirà a ogni Comune le risorse necessarie per i pagamenti alle aziende aventi diritto. Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto il proprietario o il detentore degli animali il cui allevamento sia stato dichiarato sede di focolaio di Blue tongue entro il 28 febbraio. La domanda dovrà essere inoltrata al Comune nel quale è censito l'allevamento a partire dalla data che sarà stabilita con un prossimo avviso.