Condividi | M.P. 18:39 Un’operazione di soccorso è stata portata a termine nella mattinata di oggi dalla Guardia Costiera di Porto Torres, che ha tratto in salvo 2 diportisti di nazionalità italiana rimasti incagliati con il loro gommone all’isola Piana Barca spiaggiata a Stintino: in salvo due persone



STINTINO - Un’operazione di soccorso è stata portata a termine nella mattinata di oggi dalla Guardia Costiera di Porto Torres, che ha tratto in salvo 2 diportisti di nazionalità italiana rimasti incagliati con il loro gommone all’isola Piana. L’operazione di soccorso ha avuto inizio intorno alle ore 12.30, quando la sala operativa della Capitaneria di porto turritana ha ricevuto una richiesta di soccorso sul numero blu di Emergenza 1530 (079-515151) da un gommone, di circa 4 metri, trovatosi in difficoltà a seguito di un incaglio.



Assunto il coordinamento delle operazioni Sar, la sala operativa della Guardia Costiera ha inviato in zona la motovedetta CP 871, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso. Contestualmente la sala operativa della Capitaneria di porto ha disposto l’uscita dei militari della delegazione di spiaggia di Stintino, i quali, con l’ausilio di un mezzo privato, hanno tempestivamente provveduto a dare assistenza al gommone spiaggiato.



Nonostante le condimeteo particolarmente sfavorevoli, grazie alla loro perizia marinaresca, i militari della Guardia Costiera sono riusciti a portare in salvo i due malcapitati, entrambi in buono stato di salute. Sono in corso accertamenti da parte dell’Autorità Marittima finalizzati a verificare le cause dell’incaglio. STINTINO - Un’operazione di soccorso è stata portata a termine nella mattinata di oggi dalla Guardia Costiera di Porto Torres, che ha tratto in salvo 2 diportisti di nazionalità italiana rimasti incagliati con il loro gommone all’isola Piana. L’operazione di soccorso ha avuto inizio intorno alle ore 12.30, quando la sala operativa della Capitaneria di porto turritana ha ricevuto una richiesta di soccorso sul numero blu di Emergenza 1530 (079-515151) da un gommone, di circa 4 metri, trovatosi in difficoltà a seguito di un incaglio.Assunto il coordinamento delle operazioni Sar, la sala operativa della Guardia Costiera ha inviato in zona la motovedetta CP 871, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso. Contestualmente la sala operativa della Capitaneria di porto ha disposto l’uscita dei militari della delegazione di spiaggia di Stintino, i quali, con l’ausilio di un mezzo privato, hanno tempestivamente provveduto a dare assistenza al gommone spiaggiato.Nonostante le condimeteo particolarmente sfavorevoli, grazie alla loro perizia marinaresca, i militari della Guardia Costiera sono riusciti a portare in salvo i due malcapitati, entrambi in buono stato di salute. Sono in corso accertamenti da parte dell’Autorità Marittima finalizzati a verificare le cause dell’incaglio.