Nuoro: rapina in tabaccheria

NUORO - Alle 18.25 di oggi (mercoledì), in Viale Repubblica, a Nuoro, un uomo, parzialmente travisato ed armato di pistola, ha rapinato la tabaccheria “S’Istancu”. Il malvivente, dopo aver fatto irruzione nel locale, facendosi scudo con un cliente, ha intimato al proprietario dell’esercizio di farsi consegnare l’incasso della serata.



Quest'ultimo, dopo avergli dato una sola banconota da 20euro, reagiva scagliandogli contro un bastone in legno. L'inaspettata reazione della vittima ha costretto il rapinatore a darsi alla fuga per le vie circostanti, facendo perdere le tracce. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che operano con i colleghi delle Volanti dell'Upgsp.