Condividi | Red 9:37 Domani sera, al Teatre Joventut de l´Hospitalet de Llobregat, è in programma il concerto di presentazione del libro-disco “L´Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, un progetto de la Plataforma per la Llengua Mans manetes: concerto al Barnasants



ALGHERO – Venerdì 23 marzo, alle 19, al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, è in programma il concerto di presentazione del libro-disco “Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, un progetto de la Plataforma per la Llengua, con la collaborazione del festival Barnasants, il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, che ha come obiettivo promuovere la lingua catalana tra i ragazzi della città di Alghero. Dopo il successo dei concerti di Tarragona ed Alghero,arriva ora il turno di l’Hospitalet de Llobregat.



All’interno del Festival Barnasants, il Teatre Joventut sarà il luogo prescelto per la presentazione di questa ventina di canzoni che, di sicuro, non lasceranno indifferenti ne grandi, ne piccini. Il concerto, sotto la direzione artistica di Marc Serrats e Claudio Gabriel Sanna, potrà contare anche sulla partecipazione di diversi artisti provenienti da tutti i territori di lingua catalana, che hanno collaborato in questo disco, tra i quali Pau Alabajos, Meritxell Gené, Guillem Roma, Carles Belda, Raph Dumas ed angel Maresca Lo Barber de l'Alguer. Lo spettacolo potrà contare anche sulla partecipazione di dieci bambini algheresi, tra solisti e coloro che cantano in coro, gli stessi che hanno registrato il disco a settembre 2017.



A novembre, l’Ong del catalano ha messo in moto una campagna campagna di crowdfunding per finanziare questa iniziativa, che ha come obiettivo quello di offrire alle nuove generazioni di algheresi un prodotto culturale come omaggio alla propria cultura. Nel sito dell'associazione Plataforma per la Llengua, si può ancora fare una donazione ed acquisire i biglietti del concerto ed un esemplare del libro-disco. I biglietti si possono comprare anche sul sito internet del Barnasants. Commenti ALGHERO – Venerdì 23 marzo, alle 19, al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, è in programma il concerto di presentazione del libro-disco “Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”, un progetto de la Plataforma per la Llengua, con la collaborazione del festival Barnasants, il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, che ha come obiettivo promuovere la lingua catalana tra i ragazzi della città di Alghero. Dopo il successo dei concerti di Tarragona ed Alghero,arriva ora il turno di l’Hospitalet de Llobregat.All’interno del Festival Barnasants, il Teatre Joventut sarà il luogo prescelto per la presentazione di questa ventina di canzoni che, di sicuro, non lasceranno indifferenti ne grandi, ne piccini. Il concerto, sotto la direzione artistica di Marc Serrats e Claudio Gabriel Sanna, potrà contare anche sulla partecipazione di diversi artisti provenienti da tutti i territori di lingua catalana, che hanno collaborato in questo disco, tra i quali Pau Alabajos, Meritxell Gené, Guillem Roma, Carles Belda, Raph Dumas ed angel Maresca Lo Barber de l'Alguer. Lo spettacolo potrà contare anche sulla partecipazione di dieci bambini algheresi, tra solisti e coloro che cantano in coro, gli stessi che hanno registrato il disco a settembre 2017.A novembre, l’Ong del catalano ha messo in moto una campagna campagna di crowdfunding per finanziare questa iniziativa, che ha come obiettivo quello di offrire alle nuove generazioni di algheresi un prodotto culturale come omaggio alla propria cultura. Nel sito dell'associazione Plataforma per la Llengua, si può ancora fare una donazione ed acquisire i biglietti del concerto ed un esemplare del libro-disco. I biglietti si possono comprare anche sul sito internet del Barnasants.