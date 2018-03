Condividi | Red 7:01 In programma questa mattina, nell’Aula A del Dipartimento di Scienze biomediche, in Viale San Pietro 43/b, il convegno “Giornata sulle malattie sessualmente trasmesse: proteggi te stesso e gli altri”, organizzato dalla Fidapa, con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari e con la collaborazione del Liceo Margherita di Castelvì Malattie sessuali: se ne parla a Sassari



SASSARI - La Fidapa, con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari e con la collaborazione del Liceo Margherita di Castelvì, ha organizzato un convegno intitolato “Giornata sulle malattie sessualmente trasmesse: proteggi te stesso e gli altri”. L’incontro è programmato per oggi (giovedì), nell’Aula A del Dipartimento di Scienze biomediche, in Viale San Pietro 43/b.



I lavori, che inizieranno alle 10, tratteranno dei principali microrganismi responsabili di infezioni sessualmente trasmesse (mst), delle infezioni da hpv e sifilide, attraverso l’analisi di dati clinici ed epidemiologici, di hiv e virus dell'epatite quali agenti di infezione sessualmente trasmesse, di patologie affrontate da un punto di vista urologico e di altre questioni ancora poco conosciute. Le mst costituiscono un vasto gruppo di malattie molto diffuse. Si conoscono circa trenta mst provocate da diversi microrganismi: il controllo e la prevenzione rappresentano oggi obiettivi di salute pubblica prioritari viste le numerose complicazioni che queste infezioni possono provocare all’apparato riproduttivo maschile e femminile.



L’incontro è rivolto ai giovani, perché sono proprio loro colpiti da queste infezioni soprattutto per carenza di informazioni. Verranno attribuiti dei Crediti formativi universitari agli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, infermieristica, tecnologie di laboratorio biomediche e farmacia. Commenti SASSARI - La Fidapa, con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari e con la collaborazione del Liceo Margherita di Castelvì, ha organizzato un convegno intitolato “Giornata sulle malattie sessualmente trasmesse: proteggi te stesso e gli altri”. L’incontro è programmato per oggi (giovedì), nell’Aula A del Dipartimento di Scienze biomediche, in Viale San Pietro 43/b.I lavori, che inizieranno alle 10, tratteranno dei principali microrganismi responsabili di infezioni sessualmente trasmesse (mst), delle infezioni da hpv e sifilide, attraverso l’analisi di dati clinici ed epidemiologici, di hiv e virus dell'epatite quali agenti di infezione sessualmente trasmesse, di patologie affrontate da un punto di vista urologico e di altre questioni ancora poco conosciute. Le mst costituiscono un vasto gruppo di malattie molto diffuse. Si conoscono circa trenta mst provocate da diversi microrganismi: il controllo e la prevenzione rappresentano oggi obiettivi di salute pubblica prioritari viste le numerose complicazioni che queste infezioni possono provocare all’apparato riproduttivo maschile e femminile.L’incontro è rivolto ai giovani, perché sono proprio loro colpiti da queste infezioni soprattutto per carenza di informazioni. Verranno attribuiti dei Crediti formativi universitari agli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e chirurgia, infermieristica, tecnologie di laboratorio biomediche e farmacia.