Condividi | Red 11:49 In occasione dell´inaugurazione del collegamento Barcellona-Alghero targato Vueling, l´Aroporto di Alghero inaugura la mostra fotografica “Voliamo con l´arte” Ad Alghero si vola con l´arte



ALGHERO – Volare sulle ali della fantasia è una delle cose che l'arte può far fare a chi la guarda. E quale miglior scenario, se non un aeroporto? Domenica 25 marzo (dalle ore 12), in occasione del primo collegamento Barcellona-Alghero targato Vueling, l'Aeroporto di Alghero proporrà l'inaugurazione della mostra fotografica “Voliamo con l'arte”. Gli scatti dei fotografi Canu e Franzil dei due festival Sonar (Barcellona) e JazzAlguer (Alghero) saranno visibili fino al mese di aprile. Commenti ALGHERO – Volare sulle ali della fantasia è una delle cose che l'arte può far fare a chi la guarda. E quale miglior scenario, se non un aeroporto? Domenica 25 marzo (dalle ore 12), in occasione del primo collegamento Barcellona-Alghero targato, l'Aeroporto di Alghero proporrà l'inaugurazione della mostra fotografica “Voliamo con l'arte”. Gli scatti dei fotografi Canu e Franzil dei due festival(Barcellona) e(Alghero) saranno visibili fino al mese di aprile.