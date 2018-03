Condividi | Red 22:18 Contratti di sviluppo: la Giunta regionale cofinanzia l’ampliamento dell´Antica fornace villa di chiesa, a Bolotana. Sessantanove i nuovi occupati «L´impresa d´eccellenza in Sardegna è possibile»



BOLOTANA - Via libera dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione Raffaele Paci, allo schema di accordo di programma tra Regione autonoma della Sardegna, Ministero dello Sviluppo economico ed Invitalia per la realizzazione del contratto di sviluppo presentato dalla società Antica fornace villa di chiesa per un programma di ampliamento nell’unità produttiva di Bolotana. Il valore complessivo dell’investimento da parte dell’azienda è di 50milioni di euro, le agevolazioni concesse ammontano a 25milioni, di cui 20 di fondi nazionali e 5 di cofinanziamento regionale attraverso i fondi europei. Con la realizzazione del programma proposto, l’impresa intende ampliare l’offerta commerciale ed ammodernare la struttura produttiva e la propria organizzazione, introducendo nuove linee produttive di anelli di gomma circolari, denominati “O-Rings”, impiegati come guarnizioni meccaniche o sigilli. Grazie a questo ampliamento l’azienda prevede di incrementare i posti di lavoro di circa sessantanove unità.



«Un investimento importante, che da ampie prospettive di sviluppo a una zona profondamente colpita dalla crisi industriale, e allo stesso tempo dimostra che impresa di eccellenza qui da noi si possa fare, non solo in termini di attrazione di investimenti ma anche di consolidamento e ampliamento - dichiara Paci - Attraverso la collaborazione avviata con il Ministero ci siamo impegnati a sostenere progetti che partecipano a procedure nazionali ma che hanno un forte impatto sul sistema produttivo sardo. Come quello che stiamo cofinanziando, strategico per l’area Ottana e in generale per l’economia dell’intera regione».



Il finanziamento rientra nella collaborazione avviata a luglio 2017 fra il Centro regionale di Programmazione ed il Ministero dello Sviluppo economico per consentire il cofinanziamento regionale dei progetti che partecipano a procedure nazionali, ma che hanno rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo sardo. Il progetto, che rientra nella tipologia T4 delle misure a sostegno delle imprese, è stato orientato sui programmi di finanziamento nazionale per consentire di intercettare somme importanti e, allo stesso tempo, non impegnare quantità elevate di finanziamenti regionali che possono così essere utilizzati per un numero più ampio di progetti. L’impegno al cofinanziamento consentirà anche alla Regione di avanzare nella spesa dell’attuale ciclo di programmazione dei fondi europei. L’accordo di programma approvato ieri (mercoledì) regolamenta il sistema di governance per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi, le risorse finanziarie e le relative condizioni di trasferimento, nonché gli impegni che i soggetti sottoscrittori dovranno assumere.



«E’ un altro tassello della politica a sostegno delle imprese che questa Giunta ha messo in atto sin dal primo giorno e costantemente in questi anni. Abbiamo sempre detto che il lavoro lo fanno le imprese e che alla politica spetta il compito di creare le migliori condizioni possibili perché ciò possa avvenire. Con questo finanziamento aiutiamo l’azienda a realizzare il suo progetto. E a creare sessantanove nuovi posti di lavoro nel centro della Sardegna. Un risultato concreto - conclude il vicepresidente della Regione - che ci spinge a continuare decisi in questa direzione».



