E´ uscito il singolo, frutto della collaborazione tra la band romana New Air ed il rapper cecinese Frabolo, è distribuito dall'etichetta algherese La stanza nascosta records Oblivion: musica, dalla Penisola ad Alghero



ALGHERO - Dopo “Human Maze" del 2015 e “Venus" (La Stanza nascosta records, 2016), è in uscita domenica il singolo “Oblivion", featuring della band romana New Air con il rapper Frabolo e la vocalist pop Lisa Luperini, distribuito dall’etichetta algherese “La stanza nascosta records" del musicista Salvatore Papotto. I New Air, che hanno curato la composizione e l’arrangiamento del brano, tornano sulle scene musicali con una line-up rinnovata. Ad Andrea “Fungo” Morganti è infatti subentrato Francesco “Dr.’900” Massa (piano, keyboardn e sinth), confermato invece Gabriele “Arfa” Carone (synth, drum machine e music sequencer), membro storico della formazione.



I New Air perseguono l’idea di una musica totalmente libera, capace di unire simbioticamente il musicista e l’ascoltatore in un’unica sinfonia. Visibilmente soddisfatto della collaborazione, un accattivante rap su base dub, Carone: «Frabolo, a mio avviso uno dei migliori rapper sulla scena nazionale, è riuscito a cucire perfettamente il testo sulla linea strumentale; la vocalità pop di Lisa Luperini si sposa alla perfezione con il rappato di Frabolo in un gioco di contrasti e incastri sonori».



Frabolo, all’anagrafe Francesco Bolognesi, classe ’87, ha già all’attivo sette album, l’ultimo, “Benvenuti a Fraboland”, del 2016. Il 2 marzo è uscito il videoclip ufficiale del suo nuovo singolo “(P)ericolo” (prod. Dr.Noise), per la regia di Ombra produzioni, realizzato in collaborazione con Tour music fest. Il rapper, pisano di nascita, ma cecinese d’adozione, ha aperto i concerti di Frankie Hi Nrg, Piotta, Assalti Frontali, Colle Der Fomento e Linea 77.



