Lunedì 26 marzo la presentazione del progetto di riqualificazione del quartiere Pietraia e venerdì 28 il Piano del traffico verrà nuovamente illustrato alla città alla presenza di Willi Husler Put e Pietraia: incontri pubblici ad Alghero



ALGHERO - Il progetto integrato di riqualificazione del quartiere della Pietraia, che sulla base delle migliori esperienze internazionali mira alla rinascita architettonica, economica e sociale del quartiere, è il progetto che farà da apripista per gli altri quartieri cittadini nell’ambito della nuova programmazione urbanistica. Garantire servizi, generare sviluppo attraverso le imprese e le attività produttive, investire sulla qualità della vita: il progetto redatto da Alessandra Casu, ricercatrice e docente di Urbanistica nella Facoltà di Architettura di Alghero verrà presentato lunedì 26 marzo, alle 19, nell’auditorium della scuola media Maria Carta, nel quartiere della Pietraia.



La proposta progettuale è stata già illustrata in sede di commissione consiliare e si avvia a precorrere l’iter della condivisione pubblica con i residenti. Nel solco della qualità della vita e dello sviluppo economico e sociale, l’Amministrazione Bruno ha portato al traguardo un altro importante tassello, ovvero il Piano urbano del traffico. Già approvato dalla Giunta comunale, il Put firmato da Willi Husler si trova attualmente nella fase delle osservazioni.



Venerdì 28 marzo, il progetto verrà illustrato pubblicamente nella sala conferenze de Lo Quarter, alle 19. Il Piano rivisita la gestione degli spazi e dei servizi, insieme alla circolazione, specialmente nelle aree centrali, dove essa è mirata a restituire porzioni sempre maggiori di città agli usi pubblici e sociali. Il Put rivisita la viabilità in relazione agli effetti che produrranno la circonvallazione ed il primo lotto della Sassari-Alghero, le aree di sosta, la pedonalità della vasta area portuale: dallo Scalo Tarantiello a Via Garibaldi, ai grandi spazi dell’area portuale, fino a Via Primo Maggio e la transitabilità nel senso unico di marcia.



