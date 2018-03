Condividi | M.P. 15:04 La giunta comunale intende promuovere l’arte murale con l’iniziativa “Valorizzazione delle espressioni artistiche murali” con la quale si autorizza la realizzazione di un murales nel muro di via Ponte Romano di fronte il binario della Stazione marittima Stazione marittima: murales in via Ponte Romano



PORTO TORRES - Un murales per valorizzare l’area della stazione marittima. La giunta comunale intende promuovere l’arte murale con l’iniziativa “Valorizzazione delle espressioni artistiche murali” con la quale si autorizza la realizzazione di un murales nel muro di via Ponte Romano di fronte il binario della Stazione marittima.



Si tratta dell’arte di strada, Urban art, che si manifesta nei luoghi pubblici con tecniche diverse e come forma espressiva, libera espressione di una proposta artistico-culturale di giovani che rivendicano le strade e le piazze.



